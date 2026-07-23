Makaveli anunță că procurorii au clasat dosarul său de evaziune fiscală după ce a plătit prejudiciul de 100.000 de euro

Influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli. Sursa foto: Inquam Photos /Octav Ganea

Influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, a anunțat joi că procurorii au dispus clasarea dosarului său de evaziune fiscală, după ce a achitat prejudiciul care se ridica la peste 100.000 de euro, scrie Agerpres.

„Vreau să vă anunț pe toți că astăzi s-a încheiat controlul judiciar, nu mai am brățară și s-a dispus ordonanța de clasare a dosarului. Vă mulțumesc tuturor care ați fost aproape, tuturor care ați contribuit la libertatea mea și tuturor care m-ați susținut moral. Și sper că din treaba asta a înțeles toată lumea că atunci când e unitate se poate orice”, a spus Makaveli, într-o înregistrare postată pe Facebook, care avea și un scurt comentariu: „Probabil sunt unicul roman, răscumpărat de popor”.

În urmă cu două săptămâni, el spunea că a plătit toată suma, de aproape 540.000 de lei, și le mulțumea miilor de români din țară și străinătate care au făcut donații pentru a-l ajuta.





Conform unei modificări legislative, adoptate în decembrie 2023 de Parlament la inițiativa lui Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă, persoanele acuzate de evaziune fiscală de până la 1 milion de euro pot scăpa de urmărirea penală dacă achită prejudiciul.

În luna iunie, Makaveli a fost plasat de procurori sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, într-un dosar în care era acuzat de o evaziune în cuantum de 531.047 lei, din care 235.348 lei reprezintă obligația fiscală principală, iar 295.699 lei obligații fiscale accesorii (dobânzi și penalități de nedeclarate).

Dosarul îi viza și pe alți trei cunoscuți ai influencerului. Activitatea infracțională ar fi constat în faptul că persoanele în cauză ar fi ascuns în mod repetat și nu ar fi declarat veniturile generate din activitatea de creator de conținut pe platforme de social-media, în total 3.324.147 de lei.

Makaveli a fost consilierul Dianei Șoșoacă și a candidat la ultimele alegeri locale pentru Primăria Capitalei, retrăgându-se în favoarea Ancăi Alexandrescu. De asemenea, el a făcut campanie de promovare pe TikTok fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu.