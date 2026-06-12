Makaveli a fost plasat sub control judiciar. Dosarul vizează venituri online de 3,3 milioane de lei nedeclarate de patru influenceri

Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti au decis vineri să nu ceară în instanţă arestarea preventivă a influencerului Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, acesta fiind plasat sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de evaziune fiscală, potrivit Agerpres.

În perioada în care se află sub control judiciar, Makaveli va purta o brăţară electronică de supraveghere, el având interdicţia de a părăsi teritoriul României.

Makaveli a fost ridicat joi dimineaţa de poliţişti şi dus pentru audieri la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Române, el fiind reţinut în aceeaşi zi pentru 24 de ore.

În acest dosar vizate patru persoane, Makaveli şi trei cunoscuţi ai acestuia, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la evaziune fiscală.

Activitatea infracţională ar fi constat în faptul că persoanele în cauză ar fi ascuns în mod repetat şi nu ar fi declarat veniturile generate din activitatea de creator de conţinut pe platforme de social-media, în total 3.324.147 de lei.

Astfel, a fost cauzat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în cuantum de 574.000 de lei.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, influencerul trebuie să respecte mai multe obligaţii, printre care: să se prezinte la Poliţie, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; să nu depăşească teritoriul României; să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere; să nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale cu suspecţii din cauză; să comunice lunar informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă.