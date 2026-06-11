Makaveli a fost săltat și dus la audieri, într-un dosar de evaziune fiscală. La scurt timp, s-a plâns că îi e rău și a ajuns la spital

1 minut de citit Publicat la 13:46 11 Iun 2026 Modificat la 13:46 11 Iun 2026

Influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli. Sursa foto: Hepta

Influencerul Alexandru Zidaru, cunoscut ca Makaveli, a fost săltat joi de poliţişti şi dus la audieri, într-un dosar de evaziune fiscală. La puțin timp după ce a ajuns la sediul Inspectoratului General al Poliției Române din București, o ambulanță a fost chemată de urgență de agenți, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Aceleași surse au relatat că Makaveli ar fi acuzat stări de rău, astfel că a fost transferat la Spitalul Floreasca, unde va rămâne sub supravegherea polițiștilor până la finalizarea investigațiilor medicale.

Audierea are loc în cadrul unui dosar penal instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în care sunt vizate patru persoane, Makaveli şi trei prieteni ai acestuia, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la evaziune fiscală.

Venituri nedeclarate de peste 3,3 milioane de lei

Activitatea infracţională ar fi constat în faptul că persoanele în cauză ar fi ascuns, în mod repetat, şi nu ar fi declarat veniturile generate din activitatea de creator de conţinut pe platforme de social-media, în total 3.324.147 de lei.

Astfel, a fost cauzat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în cuantum de 574.000 de lei.

Makaveli a fost consilierul Dianei Şoşoacă şi a candidat la ultimele alegeri locale pentru Primăria Capitalei, retrăgându-se în favoarea Ancăi Alexandrescu.

De asemenea, el a făcut campanie de promovare fostului candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu pe TikTok.