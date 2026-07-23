Noile tarife vamale pregătite de Donald Trump pentru principalii parteneri ai SUA vor fi anunțate „foarte curând”

Administrația Trump vrea să anunțe noile taxe vamale înainte ca cele actuale să expire, vineri. Foto: Getty Images

Statele Unite vor anunța „foarte curând” noile tarife vamale pregătite de președintele Donald Trump pentru importuri de la principalii parteneri comerciali ai SUA, a anunțat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. Anunțul ar putea surveni chiar mai târziu în cursul zilei de astăzi, relatează Agerpres.

Reprezentantul Casei Albe pentru Comerţ (USTR), Jamieson Greer, este așteptat să anunțe noile tarife vamale „foarte curând” sau chiar „mai târziu în cursul zilei”, a spus Leavitt.



„Rămâneţi conectaţi pentru a avea mai multe amănunte”, a adăugat ea.

Administrația Trump vrea să anunțe noile taxe vamale înainte ca cele actuale să expire, vineri.

Serviciile USTR au lansat la jumătatea lui martie anchete asupra anumitor practici comerciale, fie că este vorba de o „supracapacitate structurală”, fie de integrarea unor materii prime provenite din muncă forţată în fabricarea de bunuri trimise în SUA.

Curtea Supremă a desființat taxele lui Trump

La sfârşitul lunii februarie, Curtea Supremă americană a anulat o bună parte din taxele vamale dorite de preşedintele american. Nu este cazul cu taxele vamale sectoriale, vizând în special automobilele, oţelul, aluminiul sau cuprul.

SUA au dat înapoi 81 de miliarde de dolari, după ce Curtea Supremă a decis că tarifele lui Trump sunt ilegale.

Donald Trump a anunţat atunci introducerea de noi taxe vamale, bazându-se pe un text de lege care nu autorizează aplicarea acestei suprataxe decât pentru o durată de 150 de zile maxim.

Taxe de 10% pentru Canada, UE și Marea Britanie

În acelaşi timp, USTR a lansat o serie de anchete care ar urma să-i permită, teoretic, să introducă taxe vamale durabile. Jamieson Greer se bazează pe aceeaşi lege care permite deja taxele vamale sectoriale.



La începutul lui iunie, Jamieson Greer a propus, la finalul acestor anchete, impunerea unor taxe vamale de 12,5% pentru circa 45 de ţări care, potrivit serviciilor sale, au eşuat în instituirea unei interdicţii de import pentru bunurile provenite din muncă forţată.



Pentru economiile care dispun de o astfel de interdicţie, dar ale căror eforturi de aplicare sunt considerate insuficiente - Canada, Ecuador, UE, Indonezia, Mexic şi Pakistan - administraţia Trump propune o taxă redusă la 10%. La fel pentru Regatul Unit, care a instituit o interdicţie considerată parţială.



Unele dintre aceste economii, între care şi UE, sunt de asemenea vizate de o anchetă asupra supracapacităţilor industriale