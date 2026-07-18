Trump amenință Canada cu noi tarife vamale din cauza incendiilor care trimit aer "murdar și poluat" în orașele americane

6 minute de citit Publicat la 09:17 18 Iul 2026 Modificat la 09:17 18 Iul 2026

New Yorkul este acoperit de fum: Zgârie-norii abia se mai văd, oamenii ies din case cu măști. Foto: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump a amenințat că va impune noi taxe vamale Canadei, după ce fumul produs de sute de incendii de vegetație a acoperit o mare parte din nordul Statelor Unite și a dus la emiterea unor avertizări privind calitatea periculoasă a aerului. Amenințarea a venit după ce mai mulți congresmeni americani au criticat modul în care autoritățile canadiene gestionează incendiile. În replică, premierul provinciei Ontario, Doug Ford, le-a cerut Statelor Unite să trimită ajutor pentru stingerea focarelor, în loc să se limiteze la reproșuri, scrie BBC.

"Statele Unite sunt invadate inutil de un aer murdar, poluat și nesănătos", a scris Trump pe platforma Truth Social. Liderul de la Casa Albă a acuzat Canada de "neglijență deliberată" și a amenințat că va introduce noi taxe vamale.

Trump a anunțat că îl va suna pe premierul canadian Mark Carney pentru a-i cere explicații și a susținut că autoritățile de la Ottawa nu și-au întreținut corespunzător pădurile și vegetația.

Potrivit Sistemului canadian de informare privind incendiile forestiere, vineri erau active aproximativ 888 de incendii în întreaga țară, cele mai multe dintre ele nefiind ținute sub control. Peste 190 de focare erau în provincia Ontario, iar unele continuau să se extindă.

Mai mulți republicani au profitat de această criză pentru a relua ideea promovată de Trump privind transformarea Canadei în cel de-al 51-lea stat american. Propunerea a stârnit indignare în Canada și i-a determinat pe unii canadieni să renunțe la călătoriile în Statele Unite, în semn de protest.

Canada invocă acordurile de cooperare cu Statele Unite

Premierul Mark Carney a subliniat că lupta împotriva schimbărilor climatice este responsabilitatea ambelor țări.

După declarațiile lui Trump, ministrul canadian responsabil pentru gestionarea situațiilor de urgență a precizat că Ottawa și Washingtonul se află în contact permanent și au o lungă tradiție de cooperare în astfel de dezastre. Oficialul a amintit acordul bilateral de sprijin reciproc pentru stingerea incendiilor, încheiat în 1982, precum și o altă înțelegere privind acordarea de asistență, convenită după summitul G7 din 2025.

Deputata Eleanor Olszewski a declarat că autoritățile canadiene au investit aproximativ 12 miliarde de dolari canadieni, echivalentul a 8,5 miliarde de dolari americani, în protejarea pădurilor și prevenirea incendiilor.

"Este o provocare care nu ține cont de granițe, iar Canada acționează rapid, prin cooperare și coordonare, pentru a proteja populația", a transmis aceasta.

Relațiile dintre Statele Unite și Canada au fost tensionate în ultimul an, în special din cauza disputelor comerciale. Trump a impus anterior taxe vamale produselor canadiene, după decenii în care cele două țări au beneficiat de comerț liber. Washingtonul și Ottawa nu au ajuns încă la un nou acord comercial.

Aproape trei milioane de hectare au fost mistuite de flăcări

Incendiile au distrus deja aproape trei milioane de hectare de teren în Canada. Efectele lor au depășit însă granițele țării, deoarece norii groși de fum s-au răspândit în numeroase state americane, de la Minnesota și Michigan până în Pennsylvania, Ohio și New York.

Într-o mare parte a regiunii au fost emise avertizări privind calitatea "periculoasă" a aerului, iar numeroase activități în aer liber au fost anulate.

Vineri, Detroit avea cea mai slabă calitate a aerului dintre marile orașe ale lumii, potrivit platformei elvețiene IQAir. Urmau Chicago și Washington, în timp ce New York se afla pe locul al șaptelea.

Congresmenii republicani John James, John Moolenaar, Jack Bergman și Lisa McClain au transmis o scrisoare deschisă oficialilor canadieni, în care au afirmat că "răbdarea lor s-a terminat".

"Nu mai acceptăm scuze în locul acțiunilor", au transmis aceștia. Parlamentarii au avertizat că Statele Unite ar putea analiza posibilitatea de a interveni direct în prevenirea și stingerea incendiilor de vegetație din zonele de frontieră, dacă autoritățile canadiene nu iau măsuri suficiente.

Congresmenii au acuzat Canada că nu a investit suficient în lucrări precum rărirea pădurilor, îndepărtarea vegetației uscate și efectuarea arderilor controlate. De asemenea, au susținut că autoritățile nu au luat măsuri adecvate împotriva incendiilor provocate intenționat.

Experții spun că situația este mult mai complicată

Oamenii de știință avertizează însă că incendiile nu pot fi explicate doar prin modul în care sunt administrate pădurile.

"Vremea nu ține cont de granițele internaționale", a declarat dr. Patrick James, de la Universitatea din Toronto. Odată ajuns în atmosferă, fumul este purtat în direcția în care bate vântul. În ultimii ani, și incendiile de proporții din Statele Unite au afectat Canada.

Experții precizează că multe dintre focarele actuale ard în păduri vaste și izolate, unde incendiile sunt greu de detectat și de controlat înainte să ajungă la dimensiuni foarte mari.

O mai bună administrare a pădurilor poate reduce riscurile în anumite zone, în special în apropierea comunităților, dar nu poate preveni toate incendiile într-un ecosistem atât de întins. Incendiile de vegetație sunt frecvente în Canada, însă numărul lor a crescut rapid în ultimele săptămâni. Specialiștii canadieni și americani consideră că această evoluție a fost favorizată de temperaturile ridicate înregistrate la sfârșitul lunii iunie în nordul provinciei Ontario, precum și de precipitațiile sub media perioadei.

Oamenii de știință avertizează că sezoanele de incendii devin tot mai severe și din cauza schimbărilor climatice. Temperaturile mai ridicate și seceta creează condiții în care focul se poate extinde mai ușor. Unele dintre incendiile actuale au fost declanșate și de fulgere.

"Schimbările climatice reprezintă o problemă globală. Ar fi incorect să se afirme că doar Canada a provocat sau ar fi putut preveni aceste incendii", a declarat dr. Anabela Bonada, de la Universitatea din Waterloo.

Doug Ford: "În loc să vă plângeți, trimiteți ajutor"

Premierul provinciei Ontario, Doug Ford, le-a amintit oficialilor americani că autoritățile canadiene au sprijinit în trecut Statele Unite în lupta cu incendiile din California și în gestionarea efectelor uraganelor din Carolina de Nord.

"Poate că, în loc să vă plângeți, ar trebui să trimiteți sprijin, să trimiteți ajutor, pentru că noi am făcut exact același lucru pentru prietenii noștri americani", a declarat Ford.

El a precizat că statele Michigan și Massachusetts, conduse de democrați, au oferit deja sprijin, inclusiv avioane pentru stingerea incendiilor, pompieri și echipe de salvare.

Mark Carney a răspuns, la rândul său, criticilor venite din Statele Unite.

"Schimbările climatice sunt responsabilitatea tuturor, cu adevărat a tuturor, inclusiv a Statelor Unite", a declarat premierul canadian în timpul unei conferințe de presă organizate în Ontario.

Doug Ford a respins și acuzațiile privind gestionarea defectuoasă a incendiilor. Potrivit acestuia, peste 150 de echipe de pompieri acționează în zonele afectate, fiind sprijinite de peste 80 de avioane și elicoptere.

Guvernul provinciei Ontario a cheltuit din 2018 peste un miliard de dolari pentru combaterea incendiilor forestiere și depășește frecvent bugetul anual alocat acestor intervenții.

"Folosim absolut toate resursele pe care le avem la dispoziție", a spus Ford.

Comunități evacuate, una dintre ele "arsă din temelii"

Mai multe comunități din nordul provinciei Ontario au fost evacuate. În total, locuitorii din zece localități au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, mulți dintre ei fiind adăpostiți în orașe din sudul provinciei.

Membrii comunității indigene Namaygoosisagagun First Nation au povestit că au fost obligați să fugă cu bărci mici, după ce flăcările s-au apropiat cu repeziciune și aproape fără avertisment.

Matthew Hoppe, coordonatorul intervenției pentru această comunitate, a declarat că nu au fost înregistrate decese sau persoane rănite direct, însă localitatea a fost "complet distrusă".

Lidera comunității, Helen Paavola, a afirmat că imaginile surprinse din aer arată că așezarea a fost "arsă din temelii".

Incendii puternice sunt înregistrate și pe coasta de vest a Canadei. În Columbia Britanică erau active vineri peste 59 de focare. Dintre acestea, 39 izbucniseră în ultimele 24 de ore, iar 31 nu erau ținute sub control.

Fumul a acoperit New Yorkul și Washingtonul

Un grup mare de incendii din nord-vestul provinciei Ontario a trimis nori groși de fum peste regiune și către Statele Unite.

Joi, fumul a redus drastic vizibilitatea în New York, unde Empire State Building și Statuia Libertății abia se mai vedeau. Monumentele din Washington au fost, de asemenea, acoperite de ceață.

Autoritățile le-au recomandat oamenilor să rămână în interior, iar în unele zone au fost distribuite gratuit măști de protecție. Taberele de vară și-au mutat activitățile în spații închise, mai multe concerte au fost reprogramate, iar cel puțin o plajă de pe malul unui lac frecventat de turiști a fost închisă.

Vizibilitatea redusă a provocat și întârzieri ale zborurilor pe unele aeroporturi.

Poluarea a provocat îngrijorări și în legătură cu finala Cupei Mondiale dintre Argentina și Spania, programată duminică pe MetLife Stadium din New Jersey, o arenă în aer liber. Donald Trump urmează să participe la meci.

Oficiali de la Casa Albă și reprezentanți ai FIFA monitorizează situația. Meteorologii estimează însă că ploile așteptate în weekend vor îmbunătăți calitatea aerului înaintea partidei.