New Yorkul este acoperit de fum: Zgârie-norii abia se mai văd, oamenii ies din case cu măști. Îngrijorări privind finala CM 2026

5 minute de citit Publicat la 14:17 17 Iul 2026 Modificat la 14:17 17 Iul 2026

New Yorkul este acoperit de fum: Zgârie-norii abia se mai văd, oamenii ies din case cu măști. Foto: Profimedia Images/Getty Images

Peste 800 de incendii de vegetație ard în Canada, iar fumul a ajuns până în mai multe state americane, unde au fost emise alerte de calitate a aerului. Orașe precum Detroit, Chicago, Toronto și New York au fost acoperite de o pâclă densă, evenimentele în aer liber au fost anulate, iar autoritățile le cer oamenilor să rămână în case. În nordul provinciei Ontario, mai multe comunități indigene au fost evacuate, după ce flăcările au distrus locuințe, scrie BBC.

Fumul incendiilor din Canada ajunge în marile orașe din SUA

Alerte de calitate a aerului periculoasă au fost emise în mai multe orașe, printre care Chicago și Grand Rapids, în Michigan, Pittsburgh, în Pennsylvania, și Toledo, în Ohio, potrivit programului US Air Quality Index.

Joi au fost anulate numeroase activități în aer liber, inclusiv evenimente pentru taberele de vară ale copiilor, iar plaje de pe lacuri populare au fost închise. La Chicago, un concert în aer liber al trupei rock The Black Keys urma să fie reprogramat din cauza calității periculoase a aerului.

În Canada ard în prezent 858 de incendii active, dintre care 30 au izbucnit joi, potrivit Canadian Wildland Fire Information System. Marea majoritate ard necontrolat.

Grupul mare de incendii care afectează zonele din nord-vestul provinciei Ontario trimite coloane groase de fum și provoacă o calitate slabă a aerului în Thunder Bay și Toronto.

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New York activează protocoalele de urgență pentru calitatea aerului. Oamenii poartă măști

Concentrații mai mici de fum, aflate la mare altitudine, se deplasează peste Marile Lacuri și deasupra New Yorkului, unde cerul este acoperit de pâclă.

New York was covered in smoke from wildfires in Canada



A thick layer of smog blanketed the city’s sky, while the smell of burning spread through the streets. A massive smoke plume from large-scale wildfires in neighboring Canada covered a huge area and worsened air quality.



New… pic.twitter.com/3cEwU0icJC — NEXTA (@nexta_tv) July 17, 2026

„Suntem într-o situație sanitară foarte gravă în acest moment”, a declarat joi guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul. Ea a spus că un fum dens „acoperă” mare parte din stat, ceea ce face ca în multe zone să fie „foarte nesănătos să stai afară”. „Este o veste proastă pentru fiecare newyorkez”, a spus ea. „Vor exista efecte importante”.

În vestul statului New York, calitatea aerului era considerată joi „foarte nesănătoasă”, în timp ce în zona metropolitană New York era „nesănătoasă”. Mulți oameni din oraș, cel mai populat din SUA, purtau măști peste gură și nas, în încercarea de a se proteja.

O pâclă groasă de fum a blocat priveliștea asupra unor repere ale orașului, inclusiv Empire State Building și Statuia Libertății.

New Yorkul și-a prelungit planurile de urgență pentru caniculă și a activat protocoalele de urgență pentru calitatea aerului. Sute de centre de răcorire și măști KN95 au fost puse la dispoziția locuitorilor în tot orașul.

În Ontario, în următoarele zile sunt așteptate furtuni destul de răspândite, dar ploile ar putea să nu fie suficiente pentru a schimba semnificativ situația.

Îngrijorări privind finala Cupei Mondiale 2026

Vânturile din nord-vest vor continua să împingă fumul spre statele din nordul SUA până la finalul săptămânii și în weekend. Există îngrijorări că fumul ar putea ajunge și în New Jersey, unde duminică este programată finala Cupei Mondiale 2026.

O schimbare a direcției vântului, de luni, ar urma să împingă fumul spre Quebec, ceea ce ar putea duce la o îmbunătățire a calității aerului mai la sud, în SUA.

Calitatea aerului din Detroit, oraș din Midwest, este în prezent cea mai proastă din lume, potrivit platformei elvețiene de monitorizare IQAir. Pe următoarele locuri se află Minneapolis, Chicago și Toronto.

Critici între SUA și Canada

Parlamentari republicani din statul Michigan au trimis o scrisoare deschisă premierului canadian Mark Carney, cerând o gestionare mai bună a incendiilor de vegetație din Canada și exprimându-și frustrarea pentru al treilea an la rând.

„A trecut un an, sezonul a revenit, iar nimic nu s-a schimbat, în afară de faptul că răbdarea noastră s-a terminat”, se arată în scrisoarea semnată de patru membri ai Camerei Reprezentanților din stat.

Pete Hoekstra, ambasadorul SUA în Canada, a avut un ton mai diplomatic într-o declarație făcută miercuri, în care a lăudat eforturile de stingere a incendiilor depuse de ambele țări.

Incendiile de vegetație fac parte din ciclul natural al vastei păduri boreale din Canada, dar au devenit mai frecvente din 2015, a explicat Laura Chasmer, profesoară de geografie și mediu la University of Western Ontario.

„Acest lucru este asociat cu o parte din încălzirea climatică extremă pe care o vedem și cu uscarea atmosferică a suprafeței”, a spus ea.

În trecut, incendiile ardeau mai frecvent în vestul Canadei, dar în ultimii ani acest tipar s-a deplasat spre est. Incendii mari ard acum în Ontario, Quebec și provinciile atlantice, a spus Chasmer, ceea ce face ca fumul să fie mult mai vizibil în orașe dens populate, precum Toronto și New York.

Ea a adăugat că situația pune presiune pe eforturile de intervenție din Canada, unde prioritatea este ca flăcările să nu se extindă spre localitățile din apropiere. Stingerea completă a incendiilor este „foarte dificilă”, a spus Chasmer, din cauza dimensiunii și intensității lor.

Răspunzând criticilor venite din partea parlamentarilor americani, Carney a spus joi că ambele țări au responsabilitatea de a lupta împotriva schimbărilor climatice. El a adăugat că guvernul său este „în strânsă comunicare” cu provinciile și comunitățile locale.

Între timp, premierul provinciei Ontario, Doug Ford, a respins criticile privind modul în care guvernul său gestionează incendiile, spunând că peste 150 de echipe de pompieri se află pe teren și luptă cu flăcările.

„Vom cheltui oricât va fi nevoie”, a spus Ford.

Pe lângă fumul periculos, incendiile din nordul provinciei Ontario au forțat zeci de persoane din comunități First Nations să fie evacuate. Imagini video arată oameni care fug din zona izolată cu barca.

Helen Paavola, șefa comunității Namaygoosisagagun First Nation, a declarat pentru publicația locală CityNews că un survol aerian a arătat că așezarea ei a fost „arsă complet”.

„Toate casele au dispărut”, a spus ea joi. „Nu a mai rămas nimic”.