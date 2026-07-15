Imagini apocaliptice în timpul unui incendiu de vegetație din Canada: Un tren a rămas blocat în flăcări, iar mecanicul a cerut ajutor

Mecanicul de locomotivă a filmat scenele apocaliptice, iar în imagini se vede un tren care trece prin zona afectată de incendiul de vegetație. Sursa colaj foto: captură video X/CBSNews

Imagini apocaliptice au fost surprinse în timpul unui incendiu de vegetație din Canada. Un tren de marfă a rămas blocat în flăcări, iar mecanicul de locomotivă a cerut ajutorul autorităţilor, menţionând că el şi colegii săi sunt "înconjurați" de flăcări. Scenele dramatice au fost filmate în provincia Ontario. Iar incidentul vine într-un an marcat de o activitate intensă a incendiilor de vegetație în Canada, țara confruntându-se cu una dintre cele mai dificile perioade recente.

Momentele desprinse parcă dintr-un film de groază au avut loc marţi seara, în apropiere de Armstrong, o localitate din provincia Ontario, Canada.

"Există posibilitatea ca incendiul să ne cuprindă aici, situația a devenit puțin înfricoșătoare", i-a spus un membru al echipajului operatorului, în timp ce trenul de marfă trece în viteză pe lângă copaci cuprinși de flăcări, relatează BBC şi CBS News.

Video shows forest fires burning around a freight train in rural Canada, with the crew fearing the flames could reach them as bright orange flames surrounded the stranded train outside Armstrong, Ontario, late Tuesday. “This could potentially overtake us here, this has gotten a… pic.twitter.com/Xq4MzWc6nZ — CBS News (@CBSNews) July 15, 2026

Pe imaginile filmate de mecanicul de locomotivă se vede cum incendiul de vegetație se apropia tren, iar vântul puternic alimenta focul și răspândea fumul în zonă.

"Trebuie să vă grăbiți. Serios. Suntem înconjurați de flăcări", a mai menţionat un membru al echipajului.

La un moment dat, în imaginile în care perdele de foc amenințătoare înaintează rapid de o parte și de alta a căii ferate, se observă cum un alt tren trece pe lângă garnitura blocată.

Compania Canadian National Railway a transmis într-un comunicat că angajații blocați în afara localității Armstrong au fost salvați în siguranță și că operațiunile feroviare din regiune au fost suspendate temporar, au mai scris jurnaliştii de la BBC.

Peste 100 de incendii de vegetație ard în prezent în provincie, iar mai multe comunități din nord-vest sunt amenințate. Fumul a acoperit orașul Toronto, care s-a trezit cu cerul învăluit în ceață și cu una dintre cele mai proaste calități ale aerului din lume.

Incendiile de vegetație au generat temeri că fumul se va deplasa în următoarele zile către orașe din Statele Unite, inclusiv în New Jersey, unde urmează să aibă loc finala Cupei Mondiale de duminică.

Autoritățile canadiene au emis ordine de evacuare pentru mai multe comunități aflate în apropierea zonelor afectate, iar sute de pompieri, sprijiniți de aeronave specializate, încearcă să limiteze extinderea flăcărilor.

Potrivit presei internaţionale, în unele regiuni, incendiile din Canada au întrerupt circulația rutieră și feroviară, iar fumul s-a răspândit pe distanțe de sute de kilometri, afectând calitatea aerului. Meteorologii avertizează că temperaturile ridicate ar putea favoriza apariția unor noi focare în perioada următoare, ceea ce îngreunează și mai mult intervențiile echipelor de salvare.