Vânzarea maşinilor Mercedes ar putea fi interzisă în SUA, din cauza unor acţionari din China

Vânzarea maşinilor Mercedes ar putea fi interzisă în SUA. foto: pexels.com

Producătorul auto german Mercedes-Benz s-ar putea confrunta cu interzicerea vânzării vehiculelor sale în SUA, după adoptarea legislaţiei de către un Comitet al Senatului SUA, miercuri, notează Agerpres.

Comitetul pentru Comerţ al Senatului SUA a aprobat un proiect de lege major destinat blocării şi înăspririi restricţiilor împotriva producătorilor auto chinezi (sau a companiilor unde acţionariatul chinez depăşeşte 15%), urmărind să închidă complet piaţa americană pentru aceste vehicule pe motive de securitate naţională şi protejare a industriei locale. Legislaţia trebuie aprobată şi de Senatul SUA.

Sub 10% din Mercedes este deţinut de producătorul auto chinez BAIC, în timp ce aproape 10% este deţinut de fondatorul companiei, Li Shufu.

Preşedintele Comitetului, republicanul Ted Cruz, a cerut eliminarea plafonului de 15%. El s-a întrebat dacă cifra a fost aleasă pentru a slăbi Mercedes, rivalul german rival al producătorului auto american General Motors.

Mercedes a scos în evidenţă prezenţa sa pe piaţa americană, cu 160.000 locuri de muncă în SUA, producând vehicule în Tuscaloosa, Alabama şi Charleston, Carolina de Sud, şi lucrând cu 386 dealeri parteneri în 49 de state.

"Prezenţa solidă a mărcii în Statele Unite datează din 1888, şi cu cinci milioane de maşini şi camionete pe străzi în prezent - şi peste cinci milioane de SUV-uri şi aproape 500.000 camionete asamblate până acum în ţară, clienţii americani au demonstrat în mod consecvent că Mercedes-Benz este una din cele mai iubite mărci ale ţării", s arată într-un comunicat al companiei.