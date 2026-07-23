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Mihailo Fedorov refuză altă funcție de la Volodimir Zelenski și insistă să fie numit din nou ministru al apărării

Adrian Dumitru
1 minut de citit Publicat la 20:23 23 Iul 2026 Modificat la 20:23 23 Iul 2026
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Mihailo Fedorov
Demiterea lui Fedorov i-a nemulțumit pe ucraineni. Foto: Getty Images

Mihailo Fedorov, fost ministru ucrainean al apărării, a cărui demitere a declanșat proteste de stradă la Kiev, vrea să fie reinstalat în funcție pe care o deținea și a refuzat alte funcții. El a avut o întâlnire cu președintele Volodimir Zelenski, joi, relatează AFP, citată de Agerpres.

Fedorov, în vârstă de 35 de ani, care este un susținător al utilizării pe scară largă a noilor tehnologii pentru a spori semnificativ capacităţile dronelor şi a reorganiza forţele armate, a fost demis, săptămâna trecută, în cadrul unei remanieri guvernamentale ordonate de Zelenski.

Tânărul ministru a dezvăluit că a intrat în conflict cu comandantul-şef al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, cu privire la strategia de desfăşurare a războiului pe care Rusia îl duce împotriva Ucrainei din 2022. Sîrski însuşi a fost înlocuit de preşedinte, marţi.

Demiterea lui Fedorov, care era popular în rândul populaţiei, a stârnit proteste la Kiev şi în alte oraşe, manifestanţii cerând revenirea sa în guvern.

„Sunt recunoscător preşedintelui pentru toate opţiunile care mi-au fost oferite (...) Nu voi accepta nicio altă funcţie decât cea de ministru al apărării”, a declarat Fedorov, citat într-un comunicat, după întâlnirea de joi cu Volodimir Zelenski.

„Niciun alt rol nu conferă autoritatea efectivă necesară pentru a combate corupţia în achiziţiile publice, a transforma cu succes armata, a planifica şi desfăşura operaţiuni asimetrice împotriva inamicului şi a elimina cultura minciunii şi a iresponsabilităţii din cadrul sistemului", a afirmat el.

Fedorov se bazează pe drone şi tehnologie avansată pentru a contracara armata rusă, în timp ce rivalul său, comandantul Oleksandr Sîrski, a susținut o abordare mai tradiţională a războiului.

Sîrski a fost înlocuit de mult mai popularul Mihailo Drapatîi, fostul comandant al forţelor interarme. Postul lui Fedorov i-a fost acordat, ca interminar, lui Evgheni Hmara, un oficial al serviciilor de securitate, fără experienţă politică anterioară. Parlamentul nu a votat încă aceste schimbări, dar în prezent nu este programată nicio sesiune.

Sunt planificate alte demonstraţii în Ucraina din partea susţinătorilor lui Fedorov, care a ocupat doar şase luni postul de ministru al apărării.

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Etichete: Ucraina Război Ucraina Mihailo Fedorov Oleksandr Sirski Mihailo Drapatîi Volodimir Zelenski

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