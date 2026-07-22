Armata Ucrainei are un nou comandant-șef. Omul care a apărat orașul natal al lui Zelenski în fața rușilor preia conducerea

Foto: Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski a anunțat, marți seară, la puțin timp după demiterea lui Oleksandr Sîrski, cine va fi înlocuitorul acestuia și noul șef militar al armatei ucrainene. Este vorba de Mihailo Drapatîi, general-maior în armata ucraineană. El este mai apropiat de abordarea fostului ministru Mihailo Fedorov pentru o armată mai adaptată la realitățile războiului modern, scrie TVPWorld.

„Am decis ca noul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei să fie Mihailo Drapatîi. Împreună cu Mihailo, Evghenii și Pavlo Palisa, am stabilit cum va fi reorganizată structura de comandă a Forțelor Armate ale Ucrainei.

Oleksandr Sîrski a contribuit la obținerea unor rezultate importante pentru Ucraina în apărarea Kievului, în ofensiva din regiunea Harkov și în operațiunea din regiunea Kursk. Am parcurs un drum lung, iar apărarea Ucrainei continuă. Este nevoie ca fiecare militar să fie tratat cu respectul cuvenit.

Îi sunt recunoscător lui Oleksandr Sîrski și fiecăruia dintre militarii noștri pentru pozițiile solide ale Ucrainei de pe front. Îi sunt recunoscător lui Mihailo Drapatîi tocmai pentru această viziune.

Astăzi am discutat cu Oleksandr Sîrski și Andrii Hnatov despre formele în care își vor continua activitatea și despre predarea corespunzătoare a responsabilităților.

Cu toții avem aceeași dorință: victoria asupra inamicului și crearea unor condiții pe front și a unei presiuni asupra Rusiei care să ne permită să o constrângem să accepte pacea.

Mâine vom oficializa toate deciziile. Ucraina trebuie să iasă mai puternică din această situație, iar Rusiei trebuie să îi fie și mai greu.

Glorie Ucrainei!”, a spus Volodimir Zelenski într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale.

Cine este Mihailo Drapatîi

Născut în orașul Kamianeț-Podilski din vestul Ucrainei, generalul-maior în vârstă de 44 de ani a devenit una dintre cele mai influente figuri ale armatei ucrainene. Ascensiunea sa reflectă o dorință mai veche din interiorul forțelor armate: renunțarea la structurile moștenite din perioada sovietică și trecerea la o armată mai rapidă, mai responsabilă și mai adaptabilă.

Drapatîi a absolvit Institutul Trupelor de Tancuri din Harkov în 2004. Cariera sa a luat o altă turnură în timpul primei invazii rusești în Ucraina, în 2014, când comanda un batalion din Brigada 72 Mecanizată.

A devenit cunoscut în timpul luptelor din zona orașului Mariupol, după ce un vehicul de luptă al infanteriei BMP aflat sub comanda sa a străpuns o baricadă separatistă formată din vehicule și resturi. Episodul a devenit unul dintre primele simboluri ale rezistenței ucrainene.

Câteva luni mai târziu, unitatea sa a fost încercuită în apropiere de Izvarine, într-o confruntare care avea să devină cunoscută drept „punga de la Izvarine”.

Înconjurat de forțe sprijinite de Rusia și supus unor bombardamente intense de artilerie, Drapatîi a ordonat străpungerea încercuirii, contribuind la salvarea a peste 260 de militari ucraineni. Operațiunea i-a consolidat reputația de comandant dispus să își asume răspunderea în situații dificile.

Drapatîi a primit unele dintre cele mai dificile misiuni ale Ucrainei. În calitate de comandant adjunct al Grupării Operative Sud, el a contribuit la oprirea înaintării ruse spre Krivi Rih și la campania ucraineană pentru eliberarea malului vestic al Niprului, în timpul ofensivei din regiunea Herson.

Reputația sa a crescut și mai mult în timpul atacurilor ruse ulterioare din regiunea Harkov, unde forțele ucrainene aflate sub comanda sa au împiedicat trupele ruse să își extindă înaintarea dincolo de câștigurile teritoriale limitate obținute în apropierea frontierei.

Ulterior, a fost numit comandant al Forțelor Terestre ale Ucrainei și însărcinat să conducă o „transformare amplă” a sistemelor de instruire, recrutare și comandă.

Deschis colaborării și orientat spre reformă

În această funcție, Drapatîi a vorbit deschis despre problemele structurale profunde ale armatei: teama comandanților de a lua inițiativa, lipsa de inițiativă, comunicarea deficitară dintre comandamente și unitățile de pe front, precum și tendința de a evita asumarea răspunderii.

Abordarea sa, bazată pe încurajarea opiniilor venite din interiorul armatei, asumarea răspunderii și acordarea unei autonomii mai mari comandanților de rang inferior, l-a transformat într-un simbol al unei armate ucrainene mai moderne.

În calitate de comandant, Drapatîi era apreciat pentru faptul că „le cerea subordonaților să își exprime opiniile și să spună de ce sprijin au nevoie”, în loc să se limiteze la a le da ordine, a declarat, pentru Kyiv Independent, Rob Lee, cercetător principal în cadrul Programului Eurasia al Foreign Policy Research Institute din Washington.

„Având în vedere experiența, reputația și accentul pe care îl pune pe reforme, Drapatîi ar fi o alegere excelentă pentru funcția de comandant-șef al Forțelor Armate”, a afirmat Lee înainte ca Zelenski să își anunțe decizia.

Hotărârea lui Drapatîi de a demisiona din funcția de comandant al Forțelor Terestre în 2025, după ce un atac cu rachete a ucis militari ucraineni într-un centru de instruire, i-a consolidat și mai mult reputația de lider dispus să își asume răspunderea. În loc să dea vina pe alții, el a afirmat că tragedia scosese la iveală deficiențe sistemice pe care nu făcuse suficient pentru a le remedia.

În același timp, popularitatea sa a continuat să crească în ultimii ani. Un studiu sociologic realizat de SOCIS la sfârșitul anului 2025 a arătat că 38,5% dintre ucraineni aveau încredere în Drapatîi, ceea ce îl plasa printre comandanții militari în activitate care se bucurau de cel mai ridicat nivel de încredere.

Un apropiat al lui Fedorov

Numirea lui Drapatîi vine după înlăturarea lui Oleksandr Sîrski, un militar de carieră în vârstă de 60 de ani, care a avut un rol central în unele dintre cele mai importante succese obținute de Ucraina pe câmpul de luptă.

Sîrski se confruntase cu tot mai multe critici din cauza stilului său de comandă rigid, moștenit din perioada sovietică, bazat pe controlul excesiv exercitat de conducerea armatei și pe menținerea pozițiilor indiferent de pierderile umane.

Criticile au atins punctul culminant după ce Zelenski l-a demis pe Mihailo Fedorov, un politician popular, ministru al apărării, cunoscut pentru orientarea sa reformistă, după ce tensiunile dintre cei doi oficiali ar fi ajuns la un nivel critic. Decizia a provocat proteste neobișnuite pentru o țară aflată în război.

La fel ca Fedorov, Drapatîi a susținut că victoria nu depinde doar de arme și de efective, ci și de reformarea sistemului în ansamblu. Noul comandant-șef s-a solidarizat rapid cu Fedorov după demiterea acestuia.

„Un comandant nu are dreptul să păstreze tăcerea în privința problemelor, mai ales atunci când costul lor se măsoară în oportunități pierdute, timp și vieți omenești”, a scris Drapatîi într-o postare publicată pe Facebook pe 16 iulie.

Lăudând cele șase luni în care Fedorov a condus ministerul apărării, Drapatîi a afirmat că a văzut o încercare reală de a schimba regulile după care armata a funcționat multă vreme și de a rezolva problemele pe care „sistemul s-a obișnuit să le ignore”.

Drapatîi a cerut, la rândul său, o reformă sistematică a armatei: „Atunci când decizia corectă trebuie luată împotriva sistemului, nu datorită lui, înseamnă că sistemul însuși trebuie schimbat.”