Un protestatar de la Kiev povestește pentru Antena 3 CNN de ce au ieșit ucrainenii în stradă împotriva lui Zelenski

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Ucraina fierbe în ultimele zile din cauza unei crize politice și guvernamentale provocată de demiterea fără explicații a unui popular ministru în guvernul lui Volodimir Zelenski.

Protestele ample de stradă care au apărut în Kiev în ultimele zile sunt ceva rar pentru țara aflată în război, însă ele arată că există o nemulțumire profundă față de felul în care este guvernată. Am discutat pe scurt cu unul dintre tinerii ucraineni care au participat la protestele din ultimele zile pentru a afla direct de acolo ce îi nemulțumește cel mai tare pe participanți.

Adil Abduramanov, responsabil pentru dezvoltare regională la ONG-ul „Studenții Ucraineni pentru Libertate”, mi-a spus că oamenii sunt supărați mai ales de faptul că Volodimir Zelenski nu a dat niciun motiv clar pentru demiterea lui Fedorov, un politician creditat cu rezultate bune și cu performanțe în guvernul Iuliei Sviridenko.

Abduramanov a mai spus și că nu consideră că protestele înseamnă presiune la adresa lui Zelenski și guvernului, ci că ele reprezintă o formă de a comunica un mesaj reprezentanților politici.

Adrian Dumitru: Ați putea explica unui public străin, mai puțin familiarizat cu politica ucraineană, de ce demiterea lui Mihailo Fedorov a provocat o reacție atât de puternică?

Adil Abduramanov: Până acum exista percepția că, dacă dai exemple bune de guvernare și obții rezultate, poți avansa în interiorul guvernului. Așa s-a întâmplat și în cazul lui Fedorov.

A început ca ministru al transformării digitale, apoi a fost numit viceprim-ministru, iar apoi ministru al apărării, una dintre cele mai strategice funcții din actualul guvern ucrainean și, totodată, o poziție cu o responsabilitate și o influență foarte mari.

Prin demiterea sa, se transmite practic semnalul că ar fi făcut ceva greșit. Problema este că autoritățile nu le-au explicat ucrainenilor ce anume ar fi făcut greșit, în condițiile în care Fedorov obținuse rezultate foarte bune în domenii precum planificarea, eliminarea restricțiilor inutile din sectorul dronelor și aprovizionarea armatei ucrainene cu tot ceea ce îi este necesar pentru continuarea atât a operațiunilor ofensive, cât și a celor defensive.

Aceasta este o problemă importantă: guvernul nu a explicat de ce era nevoie de o nouă serie de schimbări.

Adrian Dumitru: Considerați probabil ca președintele Zelenski să cedeze în fața presiunilor? Iar dacă nu o va face, ce intenționează protestatarii să facă în continuare?

Adil Abduramanov: Nu sunt neapărat de acord cu ideea că oamenii adunați la protestele fac presiuni asupra lui Zelenski pentru a-l determina să ia o anumită decizie. Cred că oamenii transmit un mesaj guvernului, format din reprezentanți aleși și numiți ai populației.

Ei pot guverna Ucraina în baza mandatului primit de la cetățeni, nu invers. Iar acesta este un lucru care, aparent, trebuie să le fie reamintit. Asta fac oamenii acum.

În ceea ce privește latura pragmatică și decizia pe care o va lua, cred că Zelenski îi va asculta cu siguranță pe cetățeni și va încerca să ajungă la o soluție care să fie, în același timp, în concordanță cu obiectivele strategice ale Ucrainei și cu nevoile sale de apărare și care să fie percepută drept rațională de societatea ucraineană.

Protestatarii i-au transmis lui Zelenski că are până vineri să-l dea afară pe Sîrski

Pe măsură ce au apărut noi detalii despre demiterea lui Fedorov, atenția s-a îndreptat spre deteriorarea relației sale personale și profesionale cu Sîrski.

Tensiunile dintre cei doi erau anticipate încă de la numirea lui Fedorov și se bazau pe faptul că cei doi au viziuni diferite asupra conducerii armatei și culturii organizaționale.

Sîrski a susținut o structură de comandă puternic centralizată, inspirată din doctrina militară sovietică. El a fost criticat de militari și analiști pentru controlul excesiv asupra deciziilor de detaliu și pentru promovarea unei culturi de comandă pe care criticii o descriu drept sovietică.

Cele mai recente decizii ale lui Zelenski au atras critici din partea parlamentarilor, veteranilor și cetățenilor. Mulți dintre aceștia consideră că înlăturarea lui Fedorov riscă să submineze reformele din ministerul apărării, fără să rezolve problemele legate de conducerea armatei.

„Fedorov înseamnă mai mulți ruși morți, Sîrski înseamnă mai mulți ucraineni morți”, este sloganul pe unul dintre pancartele de carton purtate de protestatari la Kiev.

Acest slogan s-a numărat printre miile de pancarte ridicate la Kiev și în alte orașe din Ucraina, în timp ce indignarea față de conducerea țării pe timp de război a izbucnit în stradă.