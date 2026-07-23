Bolojan, despre legea ANI: Guvernul va susține publicarea obligatorie a declarațiilor de avere pe site-ul instituțiilor

Agenția Națională de Integritate. Foto: agerpres

Premierul interimar Ilie Bolojan spune că Guvernul va susține în Parlament ca declarațiile de avere să fie publicate obligatoriu pe site-urile instituțiilor, nu doar transmise la Agenția Națională de Integritate.

Bolojan a explicat că proiectul privind incompatibilitățile ar fi trebuit adoptat încă din primul trimestru al acestui an, dar procedura a întârziat.

„Proiectul privind incompatibilităților trebuia adoptat în primul trimestru al acestui an. Nu s-a întâmplat asta. La data la care domnul ministru Marinescu și-a predat mandat era un draft, o propunere de OUG, care nu era pusă în acord cu ANI, pentru că o parte din articole face referire la ANI”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul interimar a susținut că, ulterior, ministrul Predoiu a discutat cu Agenția Națională de Integritate, iar forma rezultată prevedea transparența declarațiilor de avere.

„Domnul Predoiu s-a pus în acrod cu Agenția și au avut loc discuții și am avut o propunere de proiect care prevedea, de exemplu, obligativitatea asigurării transparenței declarațiilor de avere, în sensul publicării ei, nu doar trimiterea ei la ANI”, a declarat Bolojan.

Bolojan: Proiectul a ajuns în Parlament fără obligația publicării pe site

Ilie Bolojan a spus că, înainte ca proiectul să fie trimis în Parlament, au avut loc consultări cu partidele. Potrivit acestuia, trei partide au participat la discuții.

„Am considerat că înainte să trimitem în Parlament să avem discuții. A început consultarea cu partidele, deși într-o primă etapă domnul Marinescu a confirmat că va trimite propuneri, nu le-a mai trimis. Au participat trei partide. În urma acestor discuții s-a finalizat proiectul care a fost depus în Parlament”, a spus premierul interimar.

El susține însă că proiectul a fost înregistrat cu mai multe modificări, inclusiv eliminarea obligației ca declarațiile de avere să fie publicate pe site-ul instituției.

„Proiectul s-a înregistrat la Parlament cu mai multe modificări, printre care cea de a nu mai avea obligativitatea publicării pe site-ul instituției a declarației de avere. Guvernul va susține în Parlament, în comisiile de specialitate, prin secretarii de stat, prin Ministerul Justiției, ca forma adoptată de Parlament să fie cea prin care declarațiile de avere să fie publicate în mod obligatoriu pe site-ul instituției”, a declarat Ilie Bolojan.

În mai 2025, CCR a decis că publicarea declarațiilor de avere și de interese pe site-urile instituțiilor și pe portalul ANI este neconstituțională. CCR a invocat dreptul la viață intimă, familială și privată și a stabilit că declarațiile trebuie depuse în continuare, dar nu mai publicate online.

Agenția Națională de Integritate a transmis ulterior că persoanele prevăzute de Legea nr. 176/2010 au în continuare obligația de a depune declarațiile de avere și de interese, exclusiv electronic, prin platforma e-DAI, însă acestea nu se mai publică nici pe site-urile instituțiilor, nici pe portalul ANI.

Bolojan s-a pronunțat și anterior pentru transparență. În februarie, el spunea că demnitarii nu au niciun motiv să nu își completeze și să își facă publică declarația de avere, iar anul trecut le-a cerut miniștrilor să transmită declarațiile, împreună cu acordul pentru publicarea lor pe site-ul Guvernului.