Milionarii britanici cer să fie taxați mai mult. Oamenii cu averi uriașe i-au scris noului premier Andy Burnham: „Ne permitem”

Milionarii britanici cer să fie taxați mai mult. Oamenii cu averi uriașe i-au scris noului premier Andy Burnham. Foto: Getty Images

Mai mulți milionari britanici, printre care fostul fotbalist Gary Lineker și producătorul muzical Brian Eno, i-au trimis o scrisoare noului premier Andy Burnham în care îi cer să fie taxați mai mult, scrie BBC.

Într-o scrisoare deschisă, 120 de britanici cu averi mari i-au transmis lui Burnham: „Ne permitem. Nu vorbim despre taxe mai mari pentru cei care se trezesc și merg la muncă în fiecare zi pentru venitul lor, ci despre cei foarte bogați, ale căror venituri provin din averea pe care o dețin”.

Scrisoarea, organizată de grupul Patriotic Millionaires, susține că o astfel de măsură ar duce la o societate mai egală și cere un „transfer al bogăției și al puterii dinspre cei foarte bogați”.

Oamenii pot deja să doneze voluntar bani sau acțiuni către Trezorerie, printr-un mecanism special.

Lidera conservatorilor, Kemi Badenoch, a spus că Lineker este „foarte binevenit să plătească mai multe taxe, poate scrie un cec către Trezorerie, nimeni nu îl oprește”.

„Milionarii sunt un grup patriotic”

Patriotic Millionaires susține introducerea unei taxe de 2% pe averile de peste 10 milioane de lire sterline.

„Milionarii sunt un grup patriotic”, se arată în scrisoare. „Iubim această țară și vrem ca ea să reușească. (...) Dar succesul cere investiții, iar o sursă importantă de capital nefolosit se află la noi, în potențial netaxat”.

Printre semnatari se numără și Richard Curtis, scenaristul filmului Notting Hill, și Ian Gregg, fost director general al Greggs și fiul fondatorului lanțului de brutării. Scriitoarea scoțiană de romane polițiste Val McDermid și fostul trader financiar Gary Stevenson, devenit activist pentru egalitate, au semnat și ei scrisoarea.

Emma Reynolds, secretar-șef al Trezoreriei, a spus că ar saluta faptul ca milionarii din Regatul Unit să plătească mai mult, dar a precizat că orice schimbare majoră va fi anunțată în cadrul unui buget.

„Salut faptul că oameni cu mijloace financiare importante spun că vor să plătească mai mult. Pot plăti mai mult”, a spus ea, indicând și mecanismul de donații către Trezorerie.

Noua cerere pentru taxe mai mari pe averi vine după campanii similare din anii trecuți.

Burnham nu a exclus o taxă pe avere atunci când a fost întrebat despre acest subiect de Lineker, cu câteva zile înainte să devină premier. Lineker a fost, anterior, cel mai bine plătit prezentator al BBC.

Burnham a sugerat că, la un moment dat, ar putea fi nevoit „să ceară puțin mai mult” sub formă de taxe.

Lineker era plătit cu aproximativ 1,3 milioane de lire sterline pe an înainte să plece de la BBC. Averea sa este estimată la 30 de milioane de lire sterline. În 2023, Lineker a câștigat apelul într-un proces cu HMRC, autoritatea fiscală britanică, în legătură cu o factură fiscală de 4,9 milioane de lire sterline. Autoritatea îl urmărea pentru taxe aferente veniturilor obținute de la BBC și BT Sport, în perioadele 2013-2014 și 2017-2018.

Cea mai recentă solicitare a Patriotic Millionaires spune că este nevoie de „un nou tip de transfer al bogăției și puterii, dinspre cei foarte bogați, pentru a reinvesti în cel mai mare atu al nostru, în fiecare regiune”.

Majoritatea milionarilor vor taxe mai mari pentru ei înșiși

„Au mai rămas câțiva oameni cu o gândire economică depășită și alții disperați să păstreze fiecare penny pe care îl pot păstra... Cei care nu pot vedea dincolo de propriul interes nu au ce căuta în proiectarea unei Britanii pentru viitor”, se arată în scrisoare.

Muzicianul Brian Eno a declarat pentru BBC Radio Lincolnshire că sistemul fiscal este „foarte generos cu oamenii bogați”.

„Dacă ești bogat, nu plătești foarte multe taxe, ci angajezi un grup de contabili inteligenți care, cumva, te scapă de ele”, a spus el.

Eno a respins și ideea că mulți milionari ar pleca din Regatul Unit dacă ar fi taxați prea mult.

„Sigur că unii oameni vor pleca”, a spus el, dar a adăugat că oamenii nu părăsesc neapărat alte țări cu taxe ridicate, precum cele din Scandinavia.

El a insistat că majoritatea celor din cercurile sale financiare vor să vadă drumuri și școli mai bune, nu le place să vadă oameni trăind în sărăcie extremă și mulți susțin financiar grupuri din comunitate.