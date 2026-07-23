Țara care a cheltuit 2,3 miliarde de euro ca să devieze cursul unui râu. 20 de ani mai târziu, oamenii tot nu au apă

São Francisco este cel mai lung râu care curge în întregime pe teritoriul Braziliei și sursa a 70% din alimentarea cu apă a regiunii nord-estice. Foto: Getty Images

Au fost mutați din casele în care s-au născut și au trăit sub promisiunea că nu vor mai duce lipsă de apă niciodată. Aproape 20 de ani mai târziu, încă sunt la mila cerului pentru culturile lor și accesul la apă este o corvoadă zilnică. Devierea râului São Francisco, începută în 2007, a costat statul brazilian peste 2,3 miliarde de euro și ar fi trebuit să asigure apă pentru 12 milioane de oameni. Mulți au rămas în continuare doar cu promisiunea, relatează The Guardian într-un reportaj din „sertão”, una dintre cele mai aride regiuni din Brazilia.

Casa Mariei de Fátima Ferreira da Silva se află într-o zonă rurală din Brazilia și este la doar patru kilometri de o resursă prețioasă: rezervorul în care este deviată apă din râul São Francisco.

O binecuvântare, ar spune mulți din cei care locuiesc în sertão, o vastă regiune izolată din nord-estul Braziliei, cunoscută pentru secetele sale devastatoare. Nu și pentru Ferreira, care a fost strămutată în urmă cu aproape 20 de ani din cauza construirii canalului și care acum locuiește într-o casă fără alimentare cu apă, în ciuda rezervorului din apropiere.

„Nu e apă. Ce ar trebui să facem fără apă”, a spus femeia de 54 de ani, care trăiește din ceea ce cultivă pe micul ei pământ.

Devierea râului São Francisco, un proiect de miliarde

Canalul și rezervorul fac parte dintr-un amplu sistem hidrologic lăudat drept soluția pentru criza apei din sertão: devierea râului São Francisco, cel mai lung râu care curge în întregime pe teritoriul Braziliei și sursa a 70% din alimentarea cu apă a regiunii nord-estice.

Amenințarea permanentă a secetei în sertão se va agrava, cel mai probabil, în viitor pe fondul crizei climatice, care accelerează deșertificarea și determină deja transformarea regiunii într-una mai caldă și mai uscată.

Deși programe precum „Apă pentru Toți” și „Un milion de cisterne” au îmbunătățit accesul la apă în nord-est, guvernul susține că devierea râului São Francisco asigură acces la apă la scară largă, pentru 12 milioane de oameni.

Dar la nouă ani după ce canalul a adus pentru prima dată apă în Monteiro, unii continuă să pună sub semnul întrebării succesul proiectului – în special în cazul comunităților cele mai afectate de lucrările de infrastructură, dar care simt cel mai puțin beneficiile acestora.

„Din punctul meu de vedere, devierea nu a fost benefică. A provocat pagube imense bazinului donator, oferind în același timp puține rezultate pentru sertão”, a spus Janaína Andrade, procuror regional pentru drepturile cetățenilor, care are un rol similar unui ombudsman în statul Paraíba, unde se află Monteiro.

Președintele Luiz Inácio Lula da Silva are un interes personal în reducerea insecurității privind apa în sertão, după ce a emigrat de acolo în copilărie.

Ana Paula Pires Koga, profesor de geografie la Universitatea Federală din Catalão, care a studiat proiectul, a spus : „În primul lui mandat, în 2006, Lula a inclus devierea în programul de accelerare a infrastructurii” Președintele a vorbit despre „potolirea setei sertanezilor”, a adăugat ea.

Construcția proiectului de deviere a râului, în valoare de 2,3 miliarde de euro, începută în 2007, a necesitat exproprierea a aproximativ 2.000 de proprietăți pentru a face loc infrastructurii necesare transportării unei cantități suficiente de apă către râuri și rezervoare din patru state: două canale principale, fiecare cu o lungime de peste 210 kilometri, sute de kilometri de canale secundare, precum și tuneluri, apeducte, stații de pompare și stații electrice.

Sute de familii, strămutate în 18 cartiere ridicate de stat

Cele 848 de familii cele mai vulnerabile au fost relocate în 18 cartiere construite de stat, cunoscute sub numele de „sate rurale productive” (VPR).

Ferreira, de exemplu, locuiește în Vila Salão. Fiecare familie a primit o casă cu trei dormitoare și câteva hectare de teren, ca parte a unui pachet de compensații care a inclu și sprijin financiar.

Totuși, Vila Salão este departe de viziunea guvernului asupra VPR-urilor: comunități conectate la rețele de apă curentă și canalizare, dotate cu un centru medical și o școală și care primesc suficientă apă pentru irigarea unui hectar de teren pentru fiecare familie.

Casele din Vila Salão nu sunt conectate la rețeaua de apă, iar clădirile comune stau abandonate în centrul cartierului cu străzi dispuse în formă de grilă.

„Oamenii au fost mutați în satul productiv, dar fără apă. Nu aveau apă pentru consumul uman, pentru animale sau pentru producția agricolă.

Toți acești oameni care au fost relocați aveau fântâni și erau independenți. Au fost mutați pe un teritoriu fără mijloace de producție și au devenit dependenți de ajutoare sociale”, a explicat Andrade.

Aceasta a fost și experiența lui Ferreira. Unii dintre vecinii ei din Vila Salão au săpat o fântână, dar ea nu își permite una. Așa că merge la rezervor pentru a se îmbăia și pentru a colecta apă pentru micile sale culturi și pentru măgarul său și plătește pentru umplerea lunară a unui butoi de 1.000 de litri cu apă potabilă. „Lucrurile erau mai bune înainte”, a spus ea.

Chiar și în Vila Lafayette, un VPR aflat mai sus pe drum, în Monteiro, cu condiții de trai mai bune, există un sentiment persistent de pierdere în rândul oamenilor strămutați.

„Nu mă pot plânge”, a spus Maria de Lourdes Souza da Silva, în vârstă de 64 de ani. Dar își amintește cum, cu 17 ani în urmă, mama sa s-a îmbolnăvit după ce a fost anunțată că are două săptămâni să părăsească locuința pe care o construise de-a lungul unei vieți. Mama ei a murit la scurt timp după aceea.

„Nu am fost fericită în privința mutării pentru că îmi pierdusem mama și locul unde am crescut. Acolo erau rădăcinile noastre. Încercăm să ne facem rădăcini noi aici”, a spus ea.

După întârzieri îndelungate, proiecte abandonate și contracte anulate, în fine, lucrările de deviere s-au finalizat. Guvernul consideră că și-a făcut treaba, chiar dacă Lula continuă să inaugureze diferite secțiuni suplimentare ale proiectului de când a revenit la putere în 2023.

„Unele orașe simt beneficii concrete, dar marea întrebare este dacă apa ajunge la populațiile răspândite în regiunea semi-aridă”, a spus Pires Koga.

Instituțiile statului își pasează responsabilitatea de la una la alta. Ministerul Dezvoltării și Integrării Regionale a refuzat un interviu și nu a răspuns direct întrebărilor. A transmis doar că responsabilitatea sa se limitează la transportul apei, iar distribuirea către cetățeni și relocarea comunităților sunt „responsabilitatea exclusivă a operatorilor și a administrațiilor statale și municipale”.

Comunitatea care a învins birocrația

În Vila Lafayette, insistența asociației de locatari, cu ajutor de la Andrade, a făcut ca aceasta să devină primul VPR conectat la rețeaua de apă și care, anul trecut, a primit și apa promisă pentru irigații.

Agnaldo Freitas da Silva, vicepreședintele asociației de locatari, a spus: „Am bătut la ușa adunării legislative a statului și am participat la audierile publice. Am spus: 'Nu voi renunța; guvernul statului trebuie să ne dea apă. Nu putem rămâne în această situație'.”

Freitas, în vârstă de 52 de ani, speră acum să instaleze panouri solare pentru a reduce costurile energetice ale comunității pentru pomparea apei de irigații din canal.

Școala, care nu a avut niciodată personal angajat, a fost transformată într-un spațiu frigorific unde fermierii care produc lactate își pot păstra laptele înainte de vânzare.

Nu a fost ușor, a spus Freitas, dar este mulțumit de viața pe care și-a construit-o. Crește găini și are bazine cu pești, cultivă fructe și legume pe care le vinde printr-un program guvernamental de sprijinire a agriculturii familiale.

„Unii oameni nu își amintesc cum era înainte: eram vulnerabili, ne era sete; era greu. Astăzi suntem cu toții bogați; avem ceea ce ne trebuie”, spune el.

Locuitorii din Vila Salão, mai modestă, aflată la 27 de kilometri distanță, nu au avut același noroc, pentru că nu au reușit să se unească, a explicat Edileuza dos Santos Leite, în vârstă de 55 de ani. Ea speră că guvernatorul statului, care candidează pentru realegere în acest an, va rezolva problema. „Dacă Dumnezeu vrea, vom avea apă în curând”, a spus ea.