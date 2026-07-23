Un pod din Grecia s-a prăbușit acum 3 ani, dar mașinile nu au încetat niciodată să-l traverseze. De ce își asumă acest risc localnicii

Podul distrus de la Palaiopyrgos este una dintre imaginile asociate cu dezastrul provocat de furtuna Daniel în Tesalia, Grecia, în septembrie 2023 FOTO: captură video YouTube/ Larissanet Daily

Podul distrus de la Palaiopyrgos este una dintre imaginile asociate cu dezastrul provocat de furtuna Daniel în Tesalia, Grecia, în septembrie 2023. Scufundarea unor porțiuni ale acestuia, provocată de volumele uriașe de apă, a lăsat o amprentă de neșters, care rămâne neschimbată și la trei ani distanță.

În septembrie 2023, furtuna Daniel a lovit Grecia, Bulgaria și Turcia, lăsând în urmă mii de morți și provocând pagube de miliarde de dolari, inclusiv infrastructurii critice. Regiunea Tesalia din Grecia a fost deosebit de afectată de furtună, 79 de poduri devenind inutilizabile din cauza inundațiilor masive. Una dintre victimele furtunii Daniel a fost podul Palaiopyrgos, care s-a deformat în centru și s-a prăbușit.

Legând comunitățile de coastă ale Municipiului Tempi și Municipiului Agia, podul Palaiopyrgos este o rută vitală pentru localnici, dar este vizibil lăsat, secțiunea sa centrală fiind la doar câțiva centimetri deasupra apelor râului Pineios. Cu toate acestea, deformarea periculoasă nu i-a împiedicat niciodată pe șoferii îndrăzneți să folosească podul.

Oficial, podul Palaiopyrgos s-a prăbușit în 2023 și a fost închis circulației de atunci. Dar nu a fost nici baricadat în vreun fel, nici reparat, așa că persoanele care aleg să nu respecte semnele care interzic trecerea din motive evidente de siguranță o pot face.

Imaginile surprinse cu drona de ziarul Larissanet Daily arată un Ford Ranger traversând încet podul prăbușit ca pe o cursă cu obstacole, dar în cele din urmă trecând de la un capăt la altul. Potrivit localnicilor, mulți șoferi preferă să riște să traverseze podul Palaiopyrgos în această direcție, întrucât ruta alternativă implică un ocol de zeci de kilometri care costă timp și bani.

Interesant este că, se pare, turiștii sunt adesea îndrumați spre podul prăbușit, dar odată ce văd care este situația, se întorc din drum. Unii, însă, urmează exemplul localnicilor și trec peste el.