Christine Lagarde anunţă ce se va întâmpla cu banii cash în UE după introducerea euro digital

2 minute de citit Publicat la 16:10 22 Iul 2026 Modificat la 16:10 22 Iul 2026

Un nou pas spre crearea unui euro digital. Sursa foto: Getty Images

Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a respins temerile potrivit cărora viitorul euro digital ar urma să înlocuiască banii lichizi sau să permită monitorizarea plăților efectuate de cetățeni. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat Euronews, în contextul în care proiectul legislativ privind introducerea monedei digitale europene a intrat într-o nouă etapă.

Parlamentul European a aprobat mandatul de negociere pentru această inițiativă, ceea ce apropie proiectul de adoptare, obiectivul fiind finalizarea procesului legislativ până la sfârșitul anului 2026.

„Numerarul și euro digital vor coexista”

Christine Lagarde a subliniat că euro digital nu este conceput pentru a elimina bancnotele și monedele, ci pentru a le completa într-o economie tot mai digitalizată.

„Atât numerarul, cât și euro digital vor avea statut de mijloc legal de plată. Nimeni din Europa nu va putea refuza bancnotele spunând că nu le acceptă”, a explicat șefa BCE.

Ea a precizat că scopul proiectului nu este supravegherea tranzacțiilor cetățenilor, ci adaptarea banilor publici la realitățile economiei digitale.

Bancnotele vor rămâne în circulație și vor avea un nou design

Lagarde a anunțat că BCE pregătește și o nouă strategie privind bancnotele euro. Până la finalul anului, instituția va prezenta propuneri pentru un nou design și noi elemente grafice.

„Numerarul nu va dispărea. Va fi modernizat”, a declarat președinta BCE.

De ce vrea Uniunea Europeană un euro digital

Potrivit lui Christine Lagarde, unul dintre principalele motive pentru introducerea euro digital este reducerea dependenței Europei de infrastructurile de plată controlate de companii din afara Uniunii Europene.

În prezent, majoritatea plăților cu cardul realizate în statele membre sunt procesate prin rețele deținute de companii străine, în special din Statele Unite.

„Cea mai bună soluție pe care o cunosc este una europeană. În acest moment nu avem o astfel de alternativă. Aproximativ 60% dintre plățile cu cardul sunt procesate prin infrastructuri aflate sub controlul capitalului străin”, a spus Lagarde, citând date ale BCE.

Ea a adăugat că Europa depinde în mare măsură de rețele de plăți americane și, în anumite cazuri, chineze, motiv pentru care este nevoie de o soluție proprie.

Proiectul înaintează după luni de negocieri

Inițiativa privind euro digital a fost intens dezbătută în Parlamentul European. O parte dintre eurodeputați și-au exprimat îngrijorarea că noua monedă ar putea afecta confidențialitatea utilizatorilor sau, pe termen lung, ar putea reduce rolul numerarului.

După luni de negocieri, Parlamentul European a aprobat mandatul pentru continuarea discuțiilor cu statele membre și Comisia Europeană. Dacă negocierile vor decurge conform planului, legislația ar putea fi adoptată până la sfârșitul anului 2026.

Potrivit BCE, obiectivul este ca euro digital să ofere cetățenilor o metodă de plată sigură, emisă de banca centrală, fără a elimina utilizarea numerarului și fără a schimba statutul bancnotelor și monedelor euro.