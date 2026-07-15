Începe testarea monedei euro digital. Banca Centrală Europeană a ales 36 de furnizori de servicii de plată pentru un program pilot

3 minute de citit Publicat la 10:19 15 Iul 2026 Modificat la 10:32 15 Iul 2026

Anunțul apropie moneda de etapa de testare practică cu consumatori, comercianți și furnizori de servicii de plată. Foto: Hepta

Banca Centrală Europeană (BCE) a selectat 36 de furnizori de servicii de plată pentru a testa moneda euro digital, într-un program pilot de un an, începând cu 2027. Astfel, se marchează cea mai recentă etapă importantă în efortul UE de a crea o formă digitală de monedă unică, reducând în același timp dependența de rețelele de plată străine, scrie Euronews.

Banca Centrală Europeană (BCE) a trecut marți în următoarea etapă operațională a proiectului euro digital, numind 36 de furnizori de servicii de plată pentru a ajuta la testarea viitoarei monede într-un program pilot la scară largă care va începe în a doua jumătate a anului 2027.

Potrivit BCE, aceștia au fost selectați dintre peste 50 de participanți din zona euro și vor lucra alături de BCE și 19 dintre băncile centrale naționale din zona euro, cu excepția Bulgariei și Maltei, pe parcursul unui exercițiu de testare de 12 luni.

Proiectul pilot are ca scop evaluarea infrastructurii tehnice, a proceselor operaționale și a experienței utilizatorului în moneda euro digital, permițând testarea plăților între persoane și a plăților între persoane și companii, atât în ​​medii online, cât și offline, înainte de a se lua orice decizie privind emiterea monedei.

Anunțul apropie moneda de etapa de testare practică cu consumatori, comercianți și furnizori de servicii de plată, ceea ce îl face una dintre cele mai importante etape ale proiectului de la lansarea fazei de pregătire de către BCE la sfârșitul anului 2023.

Furnizorii selectați includ bănci tradiționale, bănci digitale și companii de plăți, printre participanți numărându-se câteva dintre cele mai mari instituții financiare din Europa, inclusiv Deutsche Bank, UniCredit, Revolut, Adyen și Stripe.

Piero Cipollone, membru al Consiliului Executiv al BCE, a declarat că nivelul de interes demonstrează că industria plăților este pregătită să contribuie la conturarea următoarei faze a proiectului.

„Interesul puternic al pieței pentru proiectul pilot demonstrează disponibilitatea sectorului privat de a se implica activ și de a avansa rapid în proiectul euro digital pentru a consolida peisajul plăților europene. Așteptăm cu nerăbdare o implicare mai profundă pe măsură ce colaborăm și învățăm alături de furnizorii europeni de servicii de plată în dezvoltarea unui euro digital sigur, eficient și incluziv”, a spus Cipollone.

Aprobarea legislativă rămâne etapa decisivă

Proiectul pilot are loc în contextul în care negocierile dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisia Europeană continuă cu privire la legislația care ar stabili temeiul juridic pentru euro digital.

BCE a susținut în mod constant că nu poate emite moneda decât dacă legislația este adoptată de legiuitorii UE.

Planificarea actuală prevede aprobarea formală în 2027, urmată de finalizarea proiectului pilot și o posibilă lansare publică în 2029, deși aceste termene rămân dependente de procesul legislativ.

Euro digital ar urma să fie disponibil gratuit consumatorilor prin intermediul furnizorilor de plăți supravegheați, iar BCE a încercat în repetate rânduri să contracareze îngrijorările că acest lucru ar putea duce la dispariția monedei fizice sau la slăbirea protecției vieții private.

În planul actual de lansare, euro digital nu ar plăti dobânzi, iar deținerile ar fi probabil plafonate pentru a evita ieșiri semnificative din depozitele băncilor comerciale.

Într-o declarație acordată exclusiv Euronews săptămâna trecută, președinta BCE, Christine Lagarde, a salutat decizia Parlamentului European de a începe negocierile privind legislația și a reiterat faptul că euro digital este menit să completeze, nu să înlocuiască, moneda fizică.

„Atât numerarul, cât și euro digital vor fi mijloace legale de plată, ceea ce înseamnă că nicăieri în Europa nu va mai putea cineva să spună: «Îmi pare rău, nu vă iau bancnotele»”, a declarat Lagarde pentru The Europe Conversation with Maria Tadeo, reafirmând că numerarul va rămâne o caracteristică permanentă a sistemului monetar european.

Euro digital este conceput, de asemenea, pentru a reduce dependența Europei de furnizorii internaționali de plăți și pentru a consolida autonomia strategică a blocului comunitar în domeniul plăților.

Lagarde a declarat pentru Euronews că proiectul are ca scop consolidarea suveranității economice a Europei, precum și modernizarea plăților, subliniind dependența continuă a blocului comunitar de rețelele de plăți deținute de străini.

„Depindem predominant de rețelele americane, dar uneori și de cele chineze, pentru a organiza plățile. Avem nevoie de o soluție europeană pentru că vrem să fim suverani acasă”, a mai spus Lagarde.