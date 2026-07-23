Dragoș Pîslaru și-a luat un credit uriaș pentru o vilă în străinătate. Ministrul se plângea că nu îi ajung banii și îl intreține soția

Ministrul demis și interimar al Muncii, respectiv Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru. Foto: Inquam Photos/Alexandru Nechez

Ministrul demis și interimar al Muncii, respectiv Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, care se plânge în mod public că este întreținut de soție, pentru că nu-i ajunge salariul încasat ca demnitar, a obținut anul trecut un credit de 630.000 de euro de la o bancă din Bruxelles.

„În acest moment, soția mea mă întreține, pot să declar asta și să îi mulțumesc public. Ăsta e adevărul”, a declarat Pîslaru, în mai.

Anu trecut, ministrul Dragoș Pîslaru și-a cumpărat, lângă capitala Belgiei, o vilă de 225 de metri pătrați, al cărei preț pornește de la jumătate de milion de euro, pentru că se află într-un cartier de lux.

Potrivit declarației de avere, Dragoș Pîslaru încasează un salariu lunar de circa 7.400 de lei de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, respectiv aproape 50.000 de dolari pe an, în calitatea de High Level Advisor, la UNICEF, Republica Moldova.

Tot conform declarației de avere, soția demnitarului Dragoș Pîslaru, care se plânge că e prost plătit, încasează un salariu lunar de aproximativ 9.000 de euro, de la o agenție executivă a Uniunii Europene.

Cel puțin bizar este și că firma înființată de Dragoș Pîslaru continuă să încheie contracte tocmai cu Ministerul condus chiar de acesta. Potrivit unei anchete Jurnalul.ro, firma pe care demnitarul a înființat-o și administrat-o ani în șir a primit de la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nu mai puțin de cinci contracte pe bani publici. Contracte a căror valoare se ridică la peste 13,7 milioane de lei, adică la peste 2 milioane și jumătate de euro.

Cel mai recent contract dintre Ministerul condus de Dragoș Pîslaru și Firma înființată de Dragoș Pîslaru, în valoare de peste jumătate de milion de euro, a fost încheiat la 8 iunie, adică la peste o lună de când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis.