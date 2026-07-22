Băiatul care a cumpărat cu 3 dolari o geacă dintr-un second-hand a vândut-o, până la urmă, cu 90.000 de dolari

Peste 45 de persoane au licitat pentru jacheta pe care legenda baschetului a purtat-o în timpul finalei NBA din 1972. FOTO: Sotheby / Captură video

O jachetă de prezentare purtată de jucătorul de bachet Wilt Chamberlain, pe care un adolescent din Portland, Oregon, a cumpărat-o cu 3 dolari într-un magazin second-hand dintr-o suburbie, s-a vândut luni cu aproape 90.000 de dolari. Peste 45 de persoane au licitat pentru jacheta pe care legenda baschetului a purtat-o în timpul finalei NBA din 1972, scrie The Washington Post.

Quinn Brown, un tânăr de 19 ani care vinde haine second-hand online, căuta obiecte vechi la magazinul Goodwill Bins din Hillsboro, Oregon, anul acesta, când a văzut un alt băiat luând în considerare, apoi respingând jacheta. Casa de licitații Sotheby's i-a autentificat descoperirea și a organizat licitația.

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Chamberlain este unul dintre cei mai mari jucători de baschet din toate timpurile. Deține 72 de recorduri și este singurul jucător NBA care a marcat vreodată 100 de puncte într-un singur meci. Echipa sa, Los Angeles Lakers, i-a învins pe New York Knicks pentru campionat în anul în care a purtat această jachetă. Chamberlain a fost numit MVP al finalei.

Cu 30 de secunde rămase din licitație, ofertele ajunseseră la doar 70.000 de dolari. (O estimare inițială a Sotheby’s a plasat valoarea la 150.000 de dolari.) Însă, într-o mișcare pe care fanii baschetului ar putea-o numi o victorie pe ultima sută de metri, cineva a plasat o ofertă în ultima secundă pentru 89.600 de dolari și a câștigat jacheta. Brown a spus că intenționează să facă o vacanță ieftină în Vietnam cu prietenii, apoi va economisi sau va investi restul.

Geaca a fost autentificată profesional

Quinn Brown, de 19 ani, a intrat în luna ianuarie într-un second-hand din Hillsboro, SUA, să vadă dacă găsește ceva interesant.

Brown povestește că a observat geaca galben-aurie cu mov a celor de la Lakers în mâinile altei persoane. Însă, în momentul în care persoana a pus-o la loc, el a luat-o imediat.

„Pur și simplu a aruncat-o în fața mea, iar eu am înșfăcat-o pe loc”, a spus Brown.

Brown spune că a avut bănuiala că geaca ar putea fi autentică. Așa că a postat o fotografie pe Instagram, unde aceasta a atras atenția casei de licitații Sotheby's, una dintre cele mai mari din lume.

La scurt timp, geaca a fost trimisă la New York, unde a fost autentificată profesional prin intermediul SIA Photo Match.