Un băiat de 19 ani care a cumpărat cu 14 lei o geacă dintr-un second-hand a aflat apoi că aceasta valorează peste 250.000 de dolari

2 minute de citit Publicat la 10:56 03 Iul 2026 Modificat la 11:06 03 Iul 2026

Quinn Brown a cumpărat geaca cu 3 dolari dintr-un second-hand FOTO: captură video Action News

O descoperire făcută de un tânăr de 19 ani într-un magazin second-hand ar putea să-i aducă un câștig de câteva sute de mii de dolari.

Quinn Brown, de 19 ani, a intrat în luna ianuarie într-un second-hand din Hillsboro, SUA, să vadă dacă găsește ceva interesant.

Tânărul din Portland a găsit o geacă a echipei Los Angeles Lakers, care ulterior a fost autentificată și s-a dovedit a fi una purtată de legenda NBA Wilt Chamberlain, potrivit Action News.

Brown povestește că a observat geaca galben-aurie cu mov a celor de la Lakers în mâinile altei persoane. Însă, în momentul în care persoana a pus-o la loc, el a luat-o imediat.

„Pur și simplu a aruncat-o în fața mea, iar eu am înșfăcat-o pe loc”, a spus Brown.

Pentru doar 3,07 dolari, adică în jur de 14 lei, geaca a devenit a lui.

Brown spune că a avut bănuiala că geaca ar putea fi autentică. Așa că a postat o fotografie pe Instagram, unde aceasta a atras atenția casei de licitații Sotheby's, una dintre cele mai mari din lume.

La scurt timp, geaca a fost trimisă la New York, unde a fost autentificată profesional prin intermediul SIA Photo Match.

„Mi-au spus că geaca mea a fost identificată într-o fotografie din Finala NBA din 1972. Știam că tricoul purtat în acea finală s-a vândut cu 4,9 milioane de dolari. Acela era tricoul pe care Wilt îl purta pe sub geaca mea”, a declarat Brown.

Potrivit Sotheby's, geaca a fost identificată și în fotografii din sezonul NBA 1972–1973, ultimul sezon al lui Chamberlain în ligă.

În prezent, geaca este scoasă la licitație la Sotheby's, având o valoare estimată între 150.000 și 250.000 de dolari.

„Povestea lui Quinn este exemplul perfect al faptului că vânătoarea de comori la second-hand este palpitantă și, în acest caz, pur și simplu magică”, a declarat Hayley Platt, manager de relații publice al lanțului respectiv de magazine.

Brown nu este străin de cumpărăturile din magazine second-hand. A început să revândă produse încă din penultimul an de liceu, iar aproximativ trei ani mai târziu a transformat această activitate într-o carieră cu normă întreagă, acumulând peste 10.000 de vânzări.

El spune că petrece în continuare între 15 și 20 de ore pe săptămână căutând prin containere în speranța că va găsi următoarea comoară ascunsă.

„Am avut un noroc extraordinar cu geaca lui Wilt Chamberlain și este o senzație incredibilă să găsești ceva de genul acesta. Făceam asta doar pentru că îmi place, fără să mă aștept vreodată la o astfel de descoperire”, a spus Brown.

Licitația pentru geacă a început miercuri și se va încheia pe 20 iulie.

Brown spune că intenționează să economisească banii obținuți din vânzare, sperând că acest câștig financiar neașteptat îl va ajuta să se pensioneze devreme.

Tânărul de 19 ani își îmbrățișează, de asemenea, noua pasiune pentru Lakers.

„Sunt fan Lakers. Am o carte despre Wilt Chamberlain pe comodă, un cartonaș de colecție cu Wilt Chamberlain primit cadou de la un prieten și sper să găsesc câteva tricouri vintage cu Wilt Chamberlain pe care să le port”, a spus el.