Misterul aurului din Camerun. Țara a declarat exporturi de 22 de kilograme, dar în Emiratele Arabe au ajuns 15 tone

Camerun a declarat exporturi de 22 de kilograme, dar în Emiratele Arabe au ajuns 15 tone. FOTO: Profimedia Images

Camerunul va începe, la 1 august, o operațiune la nivel național pentru recuperarea a aproximativ 305 miliarde de franci CFA, echivalentul a 524 de milioane de dolari, reprezentând taxe neachitate pentru exporturi de aur care nu au fost declarate. Autoritățile au descoperit diferențe uriașe între cantitatea de aur pe care Camerunul susține că a exportat-o și importurile raportate de Emiratele Arabe Unite, una dintre cele mai importante piețe mondiale pentru comerțul cu acest metal prețios, scrie Insider Africa.

Operațiunea va viza 51 de companii miniere și 33 de exploatări care nu fuseseră identificate anterior de autorități. Acestea sunt suspectate că, în perioada 2023-2025, au evitat plata taxelor și a taxelor vamale, potrivit Ministerului Minelor, Industriei și Dezvoltării Tehnologice.

Acțiunea a fost declanșată în urma informațiilor publicate în raportul din 2023 al Inițiativei pentru Transparență în Industriile Extractive (EITI). Potrivit documentului, Camerunul a declarat oficial că a exportat numai 22,3 kilograme de aur în acel an.

Datele vamale din Emiratele Arabe Unite arată însă o situație complet diferită. În 2023, această țară a raportat importuri de peste 15 tone de aur provenit din Camerun.

Diferența este enormă. Emiratele Arabe Unite au înregistrat o cantitate de peste 670 de ori mai mare decât exporturile declarate oficial de Camerun.

Potrivit unui raport publicat de Consiliul Mondial al Aurului, vânzările de aur din Emiratele Arabe Unite au ajuns la aproximativ 37,8 tone în primele nouă luni din 2023. Aceste date confirmă poziția țării printre cele mai mari și mai active piețe de tranzacționare și vânzare a aurului din lume.

Diferențele dintre raportările celor două state au provocat suspiciuni privind declararea unor cantități mai mici decât cele produse în realitate, contrabanda cu aur și controlul slab asupra sectorului minier din Camerun.

Din cauza acestor practici, statul camerunez ar fi pierdut venituri importante. Este vorba despre impozite, taxe vamale și redevențe, adică sumele pe care firmele trebuie să le plătească statului pentru dreptul de a exploata resursele naturale.

Camerunul înăsprește controalele asupra industriei aurului

Campania de recuperare a banilor va fi coordonată de Corporația Minieră Națională din Camerun, SONAMINES, împreună cu direcțiile generale pentru taxe și vămi.

Autoritățile vor verifica firmele suspectate că au declarat o producție de aur mai mică decât cea reală. De asemenea, vor fi investigate exploatările miniere despre care există informații că au funcționat fără să apară în evidențele oficiale.

Guvernul încearcă să recupereze redevențele, impozitele pentru activitățile miniere și taxele pentru export care nu au fost plătite în ultimii trei ani.

Operațiunea are loc într-o perioadă în care tot mai multe state africane încearcă să-și crească veniturile interne. Multe dintre ele se confruntă cu datorii ridicate, iar obținerea de finanțări internaționale a devenit mai dificilă și mai costisitoare.

Pentru Camerun, campania este una dintre cele mai ambițioase încercări de a aduce industria aurului sub controlul autorităților și de a opri scoaterea ilegală din țară a metalului prețios.

Cazul arată și cât de importante au devenit datele privind comerțul internațional pentru descoperirea transferurilor ilegale de bani și mărfuri.

Autoritățile pot compara exporturile declarate de firmele din Camerun cu importurile înregistrate de țările de destinație, precum Emiratele Arabe Unite. Diferențele mari pot indica faptul că o parte a producției nu a fost declarată sau că aurul a fost exportat prin canale neoficiale.

Camerunul nu este singura țară africană care se confruntă cu această problemă. Ghana, Sudan, Mali și Republica Democratică Congo și-au intensificat în ultimii ani eforturile pentru combaterea contrabandei cu aur. Aceste state încearcă și să urmărească mai atent traseul metalelor, de la locul extracției până la export, precum și să colecteze mai eficient taxele datorate de companiile miniere.

Dacă operațiunea va avea succes, Camerunul ar putea deveni un exemplu pentru alte guverne africane. Acestea ar putea folosi datele comerciale furnizate de alte țări pentru a descoperi exporturile ascunse, a recupera veniturile pierdute și a controla mai bine una dintre cele mai valoroase industrii ale continentului.