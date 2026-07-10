Țara africană care și-a construit o rezervă de aur de 3,68 miliarde de dolari în doar 18 luni

2 minute de citit Publicat la 23:45 10 Iul 2026 Modificat la 23:52 10 Iul 2026

Tanzania a acumulat peste 28 de tone de metal prețios. Foto: Getty Images

Tanzania și-a majorat spectaculos rezervele de aur în ultimele 18 luni, acumulând peste 28 de tone de metal prețios, într-o strategie menită să consolideze rezervele valutare și să ofere mai multă stabilitate monedei naționale, potrivit Business Insider Africa.

La prețurile actuale de pe piață, aurul cumpărat de banca centrală valorează aproximativ 3,68 miliarde de dolari. Guvernatorul Băncii Tanzaniei, Emmanuel Tutuba, a declarat că aurul ocupă un rol tot mai important în politica de administrare a rezervelor țării.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe organizate de Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, desfășurată în Gambia, potrivit unui comunicat al Ministerului de Finanțe din Tanzania, citat de Reuters.

Programul lansat de autorități se înscrie într-o tendință observată la nivel mondial. În ultimii ani, numeroase bănci centrale și-au mărit rezervele de aur pentru a se proteja împotriva inflației, a tensiunilor geopolitice și a fluctuațiilor valutare. Un exemplu este Uganda, care a anunțat în martie lansarea propriului program de achiziții interne de aur.

Reguli noi pentru marile companii miniere

Tanzania se numără printre primii zece producători de aur din Africa, iar autoritățile au decis să valorifice această resursă pentru a întări economia.

În iunie 2025 au fost introduse reglementări care obligă marile companii miniere să proceseze și să comercializeze pe plan intern cel puțin 20% din producția de aur. Totodată, exportatorii trebuie să vândă minimum 20% din aurul extras către Banca Tanzaniei.

Măsurile vizează inclusiv giganți din industria minieră, precum AngloGold Ashanti și Barrick Gold, al doilea cel mai mare producător de aur din lume.

Prin această strategie, guvernul urmărește să dezvolte industria minieră locală și să reducă dependența de piețele externe în ceea ce privește constituirea rezervelor naționale.

Beneficii și pentru sectorul minier

Potrivit guvernatorului Emmanuel Tutuba, inițiativa a avut efecte pozitive și asupra economiei locale. De la lansarea programului, comercianții de minerale și micii exploatatori au deschis aproape 4.000 de conturi bancare noi, contribuind la integrarea unei părți mai mari a sectorului minier în economia oficială.

După cea mai recentă ședință de politică monetară, șeful Băncii Tanzaniei a precizat că statul dispune de rezerve valutare de aproximativ 6 miliarde de dolari, suficiente pentru a acoperi importurile țării timp de circa 4,3 luni.

O parte din aur ar putea fi vândută

La sfârșitul anului 2025, Tanzania deținea rezerve de aur evaluate la aproximativ 3,3 trilioane de șilingi tanzanieni, echivalentul a circa 1,3 miliarde de dolari.

În februarie 2026, autoritățile au anunțat că iau în calcul valorificarea unei părți din aceste rezerve pentru finanțarea unor proiecte de infrastructură, în contextul diminuării sprijinului financiar primit din partea donatorilor internaționali.

Președinta Samia Suluhu Hassan a cerut Băncii Tanzaniei să pregătească o vânzare parțială a rezervelor de aur, a declarat Kitila Mkumbo, ministru de stat în cadrul Administrației Prezidențiale. Oficialul nu a precizat ce cantitate de aur ar urma să fie vândută.