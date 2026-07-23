Bolojan anunță că Legea salarizării ar putea fi amânată. „Sunt puține șanse să fie dezbătută săptămâna viitoare”

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„Aș încheia cu o scurtă informare legată de situația de pe piața carburanților în contextul în care avem situația de război din Marea Neagră, care crește riscul pentru transportatori, atacurile cu drone care au afectat capacitățile de livrare dinspre Kazahstan.

Cel puțin în următoarele două săptămâni nu estimăm că vor fi probleme legate de aprovizionare.

Compania Rompetrol, care se aprovizionează pe relația Kazahstan, caută variante suplimentare pentru a transporta țițeiul ca să îl poată rafina în condiții normale și în luna august. Dacă nu se va rezolva, producția va scădea în august cu 10-15% la rafinăria Petromidia.

De asemenea, una din problemele pe care le avem ține de aprovizionarea întregului teritoriu și mai ales al zonei de Vest al țării, datorită blocajului pe care îl avem la Constanța-Fetești din cauza lucrărilor de acolo.

Depozitul care aprovizionează România de la Oil Terminal nu poate să livreze cadențat trenurile care livrează către vestul țării, asta pentru că pe parcursul verii avem un rulaj important de trenuri dat fiind sezonul estival.

Activitatea va fi transferată pe timp de noapte în așa fel încât în zona de vest a României, unde rezervele din depozite sunt la limite, să nu avem probleme în perioada următoare.

E important ca eventualele modificări din Parlament la legislația care reglementează comercializarea combustibilor să nu perturbe activitatea economică, să nu creeze un deficit de combustibil pe piața românească. Am discutat cu domnul Nazare și colegii de la Energiei să lucreze la o variantă care să poată fi luată în discuție în așa fel încât pe baza discuțiilor cu firmele din acest sector ceea ce propunem pentru eventualele limitări ale creșterii de prețuri să se facă într-o manieră care să răspundă atât cetățenilor, dar și companiilor din piață”