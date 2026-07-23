Sindicaliștii pun stop discuțiilor cu Guvernul interimar. "Retrageți imediat Legea Salarizării. Nu mai participăm la nicio consultare"

4 minute de citit Publicat la 15:09 23 Iul 2026 Modificat la 15:16 23 Iul 2026

Protest al Federației SANITAS în Piața Victoriei. Sindicatele resping Legea salarizării. Foto: SANITAS via Facebook

Cele cinci confederații sindicale reprezentative la nivel național în România au anunțat, joi, suspendarea oricăror consultări pe marginea Legii Salarizării și au solicitat retragerea imediată a acesteia.

Demersul a fost precedat de alte două evenimente: Curtea de Apel București a suspendat proiectul Legii Salarizării la cererea Federației Sanitas însă ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a continuat să cheme sindicatele la discuții, deși nu mai putea iniția consultări, întrucât guvernul demis prin moțiune de cenzură și membrii săi au atribuții limitate.

Legea salarizării, în varianta prezentată și promovată de Pîslaru, a generat reacții ample de respingere la nivelul angajaților din sectorul bugetar iar PSD a anunțat că nu o va vota.

Comunicatul celor cinci confederații, în continuare.

Sindicaliști: Reforma salarizării trebuie reluată de la zero

"Confederațiile sindicale reprezentative la nivel național, Confederația Național Sindicală „Cartel ALFA”, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România „Frăția”, Confederația Sindicatelor Democratice din România, Confederația Națională Sindicală „Meridian” și Blocul Național Sindical (BNS) solicită tuturor partidelor politice parlamentare oprirea oricărui demers parlamentar în ceea ce privește proiectului Legii salarizării în sectorul public.

Anunțăm că nu vom mai participa la nicio consultare privind actualul proiect de lege vehiculat în spațiul public, apreciind că acesta nu mai poate constitui baza unei reforme credibile și acceptate de toate părțile implicate, datorita timpului extraordinar de scurt rămas.

Solicităm ca, după învestirea unui nou Guvern cu puteri constituționale depline, să reluăm procesul de elaborare a noii Legi a salarizării în cadrul unui mecanism de dialog social real și instituționalizat.

Considerăm că este necesară și posibilă construirea, într-un termen de maximum șase luni, a unui proiect legislativ echilibrat, sustenabil și predictibil, care să respecte principiile echității, transparenței și consultării autentice și care să nu conducă la pierderi de venituri pentru niciuna dintre categoriile bugetare.

Ceea ce ni se propune ca reformă în sistemul public este un proiect prost conceput, care deja generează convulsii sociale grave, scandaluri publice, proteste, demonstrând că nu beneficiază nici de consens social, nici de acceptarea celor pe care îi afectează în mod direct.

Sindicaliști: Tentativele de a corecta legea nu generează decât noi dezechilibre

Tentativele de a introduce corecții în proiectul de lege nu fac nimic altceva decât să genereze noi și noi dezechilibre creând premisele unei avalanșe de acțiuni în instanță pentru corecția unor inechități.

În contextul în care:

bugetul pentru 2026 a fost adoptat cu întârziere,

cu un guvern interimar care, după ieșirea PSD de la guvernare, nu a mai putut adopta ordonanțe de urgență sau face angajări de noi cheltuieli,

Evaluarea pe care am făcut-o asupra execuției bugetare, raportat la bugetul aferent primelor două trimestre din 2026, arată că:

În prima jumătate a anului s-au înregistrat cheltuieli totale ale bugetului general consolidat reprezentând aproximativ 19,79% din PIB, în condițiile în care programarea bugetară pentru primele 2 trimestre prevedea cheltuieli totale reprezentând 22,1% din PIB. Ca urmare economia înregistrată în primele 6 luni este de aprox. 2,3% din PIB, adică 47 mld. lei. (cca 9 miliarde de euro)

La nivelul bugetului de stat economiile privind cheltuielile de personal pentru primele 6 luni ale anului se estimează că ajung la 3,67 miliarde de lei (adica cca. 700 milioane de euro).

La nivelul Bugetului Consolidat General (BCG), economiile totale estimate pentru primele șase luni pentru cheltuielile de personal sunt de aprox. 2,47 miliarde de lei (cca 500 milioane de euro), în condițiile în care la nivelul bugetelor locale, analiza indică depășiri ale cheltuielilor de personal prevazute în primele 6 luni de 542 milioane de lei.

Sindicaliști: Legarea Legii Salarizării de PNRR în discursul public e o gravă dezinformare

Aceste date demonstrează că discursul public promovat în ultimele săptămâni, potrivit căruia România ar intra într-o criză majoră dacă nu ar încasa aproximativ 770 milioane de euro aferente jalonului privind Legea salarizării, reprezintă o gravă dezinformare a opiniei publice.

Economiile realizate in primele 6 luni ale anului la nivelul cheltuielilor bugetului general consolidat, inclusiv la nivelul cheltuielilor de personal, depășesc semnificativ nivelul încasărilor din PNRR pentru îndeplinirea jalonului de adoptare a legii salarizării în sectorul public.

Guvernul trebuie să înceteze cu această intoxicare a spațiului public.

Cele 770 milioane de euro aferente îndeplinirii jalonului nu ar determina o îmbunătățire semnificativă a situației bugetare, ceea ce infirmă retorica potrivit căreia România ar fi obligată să adopte în grabă o lege profund defectuoasă sau să introducă noi taxe și impozite pentru a evita un colaps financiar.

Sindicaliști: Cerem retragerea imediată la proiectului Legii salarizării și reluarea întregului proces, de către un Guvern cu puteri depline

Solicităm retragerea imediată a proiectului și reluarea întregului proces pe baze profesioniste, transparente și fundamentate.

În același timp, recomandăm partidelor politice parlamentare să își concentreze eforturile asupra celorlalte cinci reforme care trebuie adoptate cu prioritate și care nu generează controverse majore. Legea salarizării trebuie lăsată în responsabilitatea unui Guvern cu puteri depline, rezultat în urma unui proces politic stabil, capabil să organizeze consultări reale cu partenerii sociali și cu toate instituțiile implicate.

România are nevoie de o lege a salarizării construită în mod riguros, bazată pe criterii obiective, echitabilă pentru toți salariații din sectorul public și sustenabilă din perspectiva finanțelor publice.

O asemenea reformă nu poate fi realizată prin improvizație, presiune și termene artificiale, ci prin dialog social autentic, expertiză și responsabilitate față de interesul public", se spune în comunicatul celor cinci confederații sindicale.