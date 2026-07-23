Imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră, după ce incendiul a fost stins. DSU: A scăzut temperatura. Accesul la bord nu e permis

Imagini cu nava lovită de drone în Marea Neagră, după ce incendiul a fost stins. Sursa foto: captură video

Nava Gas Lisbon, care transporta gaze petroliere lichefiate, atacată de drone, în Marea Neagră, a fost survolată de un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne, care a observat o scădere a temperaturii în zonă. „Evoluția este monitorizată permanent, iar în funcție de rezultatele evaluărilor și de condițiile de siguranță existente la fața locului va fi analizată oportunitatea accesului la bordul navei pentru efectuarea verificărilor necesare”, a transmis DSU.

Petrolierul LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovit în noaptea de luni spre marți în afara apelor teritoriale ale României, în timp ce se îndrepta spre Portul Reni, Ucraina.

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Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) transmite că incendiul a fost stins şi că, până în acest moment, nu există indicii privind existența unui risc pentru populație sau a unui pericol de poluare a mediului marin.

„Actualizare privind monitorizarea navei comerciale aflate în largul Mării Negre

În cursul zilei de astăzi, un elicopter aparținând Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne a executat o nouă misiune de cercetare aeriană în zona în care se află nava comercială afectată de incendiul produs în largul Mării Negre.

Pe timpul survolului, echipajul a efectuat o nouă evaluare cu ajutorul sistemului de termoviziune din dotarea aeronavei. Comparativ cu misiunea desfășurată în ziua precedentă, a fost constatată o scădere a temperaturii în zona afectată de incendiu, fără a fi observate manifestări ale incendiului cu flacără deschisă.

Evoluția este monitorizată permanent, iar în funcție de rezultatele evaluărilor și de condițiile de siguranță existente la fața locului va fi analizată oportunitatea accesului la bordul navei pentru efectuarea verificărilor necesare.

Până în acest moment, nu există indicii privind existența unui risc pentru populație sau a unui pericol de poluare a mediului marin”, a comunicat DSU.

În urma incidentului, 3 dintre cei 17 membri ai echipajului au fost răniți şi au fost transportaţi la spitalul din Tulcea.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a precizat că tancul pornise din portul egiptean Alexandria și avea ca destinație Reni, în Ucraina. La bord se aflau peste 3.790 de tone de propan și un echipaj alcătuit din 17 persoane.