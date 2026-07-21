Avertizare meteo imediată de la ANM: Cod portocaliu de vijelii și furtuni cu grindină. Zonele afectate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți seara, două avertizări imediate de Cod portocaliu de vijelii și furtuni cu grindină în mai multe localități din județul Dolj, inclusiv în municipiul Craiova, și județul Dâmbovița.
ACTUALIZARE 22.55: Meteorologii avertizează că în mai multe localități din județul Dâmbovița, în intervalul 22:57 - 23:30 se vor semnala vijelie (viteze la rafală de 70...90 km/h), local averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2...3 cm).
Codul portocaliul va fi valabil în următoarele localități din județul Dâmbovița:
- Târgoviște;
- Pucioasa;
- Dragomirești;
- Răzvad;
- Gura Ocniței;
- Voinești;
- Aninoasa;
- Tătărani;
- Vulcana-Pandele;
- Ludești;
- Doicești;
- Glodeni;
- Ocnița;
- Mănești;
- Brănești;
- Ulmi;
- Cândești;
- Vulcana-Băi;
- Șotânga;
--Știrea inițială--
Meteorologii avertizează că în intervalul 21:49 - 22:50, se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie (rafale de 70...90 km/h), grindină de medii dimensiuni (2...4 cm).
Codul portocaliul va fi valabil în următoarele localități din județul Dolj:
- Craiova;
- Șimnicu de Sus;
- Bucovăț;
- Pielești;
- Robănești;
- Mischii;
- Ghercești;
Tot marți, ANM a emis marţi atenționări Cod Portocaliu și Galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii în mai multe judeţe din România.