Avertizare meteo imediată de la ANM: Cod portocaliu de vijelii și furtuni cu grindină. Zonele afectate

<1 minut de citit Publicat la 22:06 21 Iul 2026 Modificat la 22:56 21 Iul 2026

Avertizare meteo imediată de la ANM: Cod portocaliu de vijelii şi furtuni cu grindină. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți seara, două avertizări imediate de Cod portocaliu de vijelii și furtuni cu grindină în mai multe localități din județul Dolj, inclusiv în municipiul Craiova, și județul Dâmbovița.

ACTUALIZARE 22.55: Meteorologii avertizează că în mai multe localități din județul Dâmbovița, în intervalul 22:57 - 23:30 se vor semnala vijelie (viteze la rafală de 70...90 km/h), local averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2...3 cm).

Codul portocaliul va fi valabil în următoarele localități din județul Dâmbovița:

Târgoviște;

Pucioasa;

Dragomirești;

Răzvad;

Gura Ocniței;

Voinești;

Aninoasa;

Tătărani;

Vulcana-Pandele;

Ludești;

Doicești;

Glodeni;

Ocnița;

Mănești;

Brănești;

Ulmi;

Cândești;

Vulcana-Băi;

Șotânga;

--Știrea inițială--

Meteorologii avertizează că în intervalul 21:49 - 22:50, se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie (rafale de 70...90 km/h), grindină de medii dimensiuni (2...4 cm).

Codul portocaliul va fi valabil în următoarele localități din județul Dolj:

Craiova;

Șimnicu de Sus;

Bucovăț;

Pielești;

Robănești;

Mischii;

Ghercești;

Tot marți, ANM a emis marţi atenționări Cod Portocaliu și Galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii în mai multe judeţe din România.