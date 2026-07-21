Antena 3 CNN Meteo Avertizare meteo imediată de la ANM: Cod portocaliu de vijelii și furtuni cu grindină. Zonele afectate

Avertizare meteo imediată de la ANM: Cod portocaliu de vijelii și furtuni cu grindină. Zonele afectate

A.O.
<1 minut de citit Publicat la 22:06 21 Iul 2026 Modificat la 22:56 21 Iul 2026
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vijelie in oraș
Avertizare meteo imediată de la ANM: Cod portocaliu de vijelii şi furtuni cu grindină. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți seara, două avertizări imediate de Cod portocaliu de vijelii și furtuni cu grindină în mai multe localități din județul Dolj, inclusiv în municipiul Craiova, și județul Dâmbovița. 

ACTUALIZARE 22.55: Meteorologii avertizează că în mai multe localități din județul Dâmbovița, în intervalul 22:57 - 23:30 se vor semnala vijelie (viteze la rafală de 70...90 km/h), local averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de medii dimensiuni (2...3 cm).

Codul portocaliul va fi valabil în următoarele localități din județul Dâmbovița: 

  • Târgoviște;
  • Pucioasa;
  • Dragomirești;
  • Răzvad;
  • Gura Ocniței;
  • Voinești; 
  • Aninoasa;
  • Tătărani; 
  • Vulcana-Pandele;
  • Ludești;
  • Doicești;
  • Glodeni;
  • Ocnița;
  • Mănești;
  • Brănești;
  • Ulmi;
  • Cândești;
  • Vulcana-Băi;
  • Șotânga; 

--Știrea inițială--

Meteorologii avertizează că în intervalul 21:49 - 22:50, se vor semnala averse torențiale care vor acumula 25...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelie (rafale de 70...90 km/h), grindină de medii dimensiuni (2...4 cm).

Codul portocaliul va fi valabil în următoarele localități din județul Dolj:

  • Craiova;
  • Șimnicu de Sus;
  • Bucovăț;
  • Pielești;
  • Robănești;
  • Mischii;
  • Ghercești;

Tot marți, ANM a emis marţi atenționări Cod Portocaliu și Galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii în mai multe judeţe din România.

 

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Etichete: ANM avertizare meteo ANM furtuni cod portocaliu de furtuni

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