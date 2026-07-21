ANM a emis Cod portocaliu de ploi torențiale, vijelii și grindină. Un Cod galben de furtuni, valabil marţi. HĂRŢI cu județele afectate

ANM a emis Cod portocaliu de ploi torențiale, vijelii și grindină. Un Cod galben de furtuni, valabil marţi. Sursa colaj foto: Facebook/Meteoplus

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marţi, 21 iulie 2026, atenționări Cod Portocaliu și Galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii în mai multe judeţe din România. Argeş, Prahova şi Dâmbovița se numără printre cele şase judeţe în care meteorologii au anunţat că se vor înregistra furtuni în cursul acestei zile, întrucât acestea sunt vizate de un cod galben de ploi puternice, vânt şi grindină.

Cod galben de furtuni în 6 judeţe, marţi

Potrivit ANM, astăzi, începând cu ora 14:00 şi până diseară, la ora 22:00, vor fi averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, vijelii în județele Prahova, Buzău, Vrancea și zona montană a județelor Vâlcea, Argeș și Dâmbovița.

"Marți (21 iulie), în județele Prahova, Buzău, Vrancea și zona montană a județelor Vâlcea, Argeș și Dâmbovița vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h)", s-a transmis într-un comunicat al instituţiei.

Cod galben de ploi, vijelii şi grindină, marţi, 21 iulie, în județele Prahova, Buzău, Vrancea și zona montană a județelor Vâlcea, Argeș și Dâmbovița. Sursa foto: meteoromania.ro

"Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp", au mai spus meteorologii.

Cod galben de ploi torenţiale şi vânt puternic, începând cu marţi noaptea şi până miercuri dimineaţa

Meteorologii au anunţat că este valabil un alt cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, începând cu marţi noaptea, de la ora 22:00 şi până miercuri dimineaţa, la ora 09:00.

"În intervalul menționat, în Muntenia, sudul și estul Olteniei, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei și local în Carpații Meridionali și de Curbură vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h). În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp", s-a menţionat pe meteoromania.ro.

Cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ

Reprezentanţii ANM au precizat că județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona de munte a județului Buzău sunt vizate de un cod portocaliu de ploi însemnate cantitativ. Avertizarea meteorologică intră în vigoare miercuri noaptea, la ora 01:00 şi este valabilă până la 09:00.

Cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ, miercuri, în județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona de munte a județului Buzău. Sursa foto: meteoromania.ro

"În județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona de munte a județului Buzău vor fi averse torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25...50 l/mp și pe arii restrânse de peste 60...70 l/mp", au precizat meteorologii într-un comunicat.

Cod galben de instabilitate atmosferică, averse torențiale însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și vijelii

ANM a anunţat şi un cod galben de furtuni, care este valabil începând de miercuri dimineaţa, de la ora 09:00, până joi dimineaţa, la ora 03:00

"În intervalul menționat, în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Orientali și Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h).

Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp", s-a menţionat pe meteoromania.ro.

Cod portocaliu de averse torențiale importante cantitativ în 6 judeţe, miercuri

Conform meteorologilor, miercuri, de la ora 12:00, şi până seara, la ora 22:00 este în vigoare un cod portocaliu de ploi însemnate cantitativ în şase judeţe, printre care se numără Galaţi şi Călăraşi.

"În județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila și estul județelor Ialomița și Călărași vor fi averse torențiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25... 50 l/mp și pe arii restrânse de peste 70 l/mp", a transmis ANM.

Cod portocaliu de ploi însemnate cantitativ în județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila și estul județelor Ialomița și Călărași. Sursa foto: meteoromania.ro

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.