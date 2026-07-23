Un proiect de 30 miliarde USD din Africa spre Europa s-a blocat pe ruta Rabat - Berlin. Implică cel mai lung cablu submarin din lume

2 minute de citit Publicat la 23:45 23 Iul 2026 Modificat la 23:48 23 Iul 2026

Reprezentare grafică a unui cablu submarin. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Un proiect de energie regenerabilă în valoare de 30 de miliarde de dolari, care ar urma să transporte electricitate "curată" din Maroc către Germania, a fost amânat, după ce aceste țări nu au reușit să se pună de acord asupra unor aspecte esențiale, precum cadrul de operare și garanțiile guvernamentale, scrie ediția africană a publicației Business Insider.

Proiectul "Sila Atlantik" prevede construirea a două linii de transport de înaltă tensiune care vor conecta Germania și Marocul, urmând să formeze cel mai lung cablu electric submarin internațional din lume.

Infrastructura energetică este proiectată să se întindă pe aproape 4.800 de kilometri pe sub Oceanul Atlantic, fiind concepută să acopere până la 5% din necesarul anual de energie electrică al Germaniei din surse regenerabile.

Pentru alimentarea rețelei, dezvoltatorii intenționează să instaleze în Maroc capacități de producție din energie solară și eoliană de aproximativ 15 gigawați.

"Sila Atlantik" este considerat unul dintre cele mai ambițioase proiecte transfrontaliere concepute până în prezent în domeniul energiei regenerabile.

El apare într-un moment în care statele europene încearcă să își consolideze securitatea energetică, să își diversifice sursele de electricitate și să accelereze renunțarea la combustibilii fosili prin extinderea interconectării rețelelor electrice.

Proiectul între Maroc și Germania vine după eșecul altei inițiative energetice între Africa și Europa

Inițiativa "Sila Atlantik" a fost lansată după ce proiectul "Xlinks Morocco–UK", care prevedea transportul de energie regenerabilă din Maroc către Regatul Unit, nu a mai fost continuat anul trecut.

Cu toate acestea, din cauza negocierilor încă nefinalizate dintre Berlin și Rabat, dezvoltarea proiectului german a intrat în impas.

Potrivit unor surse apropiate discuțiilor, autoritățile marocane doresc ca proiectul să fie susținut printr-un acord interguvernamental oficial, aprobat de cabinetul de la Berlin, pentru a oferi garanții politice și financiare pe termen lung.

În plus, Marocul insistă ca sistemul de transport să permită fluxuri bidirecționale de energie electrică, astfel încât electricitatea să poată circula în ambele sensuri între cele două țări, și nu doar să fie exportată către Germania.

Chestionată despre stadiul actual al proiectului, compania Sila Atlantik a comunicat că toate componentele proiectului – tehnică, de reglementare, comercială și de finanțare – se desfășoară conform planului.

Compania a precizat, de asemenea, că analizează în continuare mai multe opțiuni tehnologice și juridice pentru a identifica soluția optimă care să asigure implementarea pe termen lung a proiectului.

Linia energetică Maroc - Spania și-a dovedit utilitatea în timpul penei naționale de curent din 2025

În prezent, Marocul operează singura interconexiune electrică dintre Africa și Europa, prin Spania.

Aceasta și-a demonstrat importanța strategică în timpul penei majore de curent care a afectat Spania, anul trecut.

Între timp, este în curs de dezvoltare un nou cablu electric cu o capacitate de 700 MW între Maroc și Spania, iar Marocul și Portugalia analizează posibilitatea construirii unei noi interconexiuni submarine, estimată la 735 de milioane de euro.

De asemenea, sunt analizate și planuri pentru realizarea unei noi legături electrice între Maroc și Franța, notează publicația citată.