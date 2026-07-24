Calea Victoriei din Bucureşti se închide sâmbătă şi duminică pentru o nouă ediţie "Străzi Deschise". Ce evenimente vor fi

Calea Victoriei din București, în timpul unui eveniment „Străzi deschise”. Foto: Pană Tudor/Inquam Photos

O nouă ediţie "Străzi Deschise" va avea loc în weekend-ul 25-26 iulie, în Bucureşti. "Calea Victoriei devine pietonală sâmbătă și duminică, între 10:00 și 22:00, pe segmentul Bd. Dacia – Splaiul Independenței", au anunţat organizatorii. Sâmbătă, între 17:00 și 21:00, pe Calea Victoriei are loc campania „Ficatul tău contează!”, iar duminică, de la 19:00, în zona Pieței Revoluției, peste 400 de copii și părinți sunt invitați să participe la un moment coregrafic realizat de Show Dance Art.

"Weekendul acesta, Străzi Deschise ne așteaptă din nou pe Calea Victoriei, într-un weekend dedicat timpului petrecut împreună, comunității și grijii pentru sănătate.

Sâmbătă, între 17:00 și 21:00, pe Calea Victoriei are loc campania „Ficatul tău contează!”, organizată de Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Hepatitelor. Medici și voluntari vor fi prezenți pentru a oferi informații despre prevenție, testare și importanța protejării sănătății ficatului.

Duminică, de la 19:00, în zona Pieței Revoluției, peste 400 de copii și părinți sunt invitați să participe la un moment coregrafic realizat de Show Dance Art, alături de Alina Sorescu și Vero Căliman.

Calea Victoriei devine pietonală sâmbătă și duminică, între 10:00 și 22:00, pe segmentul Bd. Dacia – Splaiul Independenței. Ne vedem pe Calea Victoriei, la pas, cu grijă pentru noi, pentru cei dragi și pentru orașul pe care îl trăim împreună", au transmis organizatorii "Străzi Deschise".