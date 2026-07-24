Putin a mers într-o vizită neaşteptată la o uzină de aviaţie din Siberia. Rusia vrea să-şi fabrice propria flotă comercială

1 minut de citit Publicat la 22:11 24 Iul 2026 Modificat la 22:11 24 Iul 2026

Putin a mers într-o vizită neaşteptată la o uzină de aviaţie din Siberia. Foto: Getty Images

Vladimir Putin a efectuat vineri o vizită neanunțată la o uzină de aviație din orașul siberian Irkutsk, unde se desfășoară unul dintre proiectele Rusiei în domeniul aviației civile, marcat de întârzieri în producție de un deceniu, notează Moscow Times.

Kremlinul a anunțat că Putin a vizitat Uzina de Aviație din Irkutsk, unde este produs avionul rusesc de pasageri MC-21. În timpul vizitei, acestuia i-a fost prezentată o aeronavă complet asamblată, în timp ce alte 18 aparate de zbor MC-21-310 se află în prezent în stadiul de fabricație, potrivit unui comunicat de presă al Kremlinului.

Putin a fost însoțit de guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev, și de directorul general al Rostec, Serghei Cemezov.

Dezvoltarea aeronavei MC-21 a început în 2009. Producția de serie trebuia inițial să demareze în 2016, însă acest termen a fost amânat în repetate rânduri.

Rostec, compania de stat din industria de apărare, își propune în prezent să finalizeze certificarea modelului MC-21 până la sfârșitul anului 2026, zborurile comerciale urmând să înceapă câteva luni mai târziu.

Putin a inspectat un avion MC-21

Agenția de presă de stat TASS a publicat imagini în care Putin inspectează, vineri, interiorul cabinei unui MC-21. În înregistrare, directorul general al Uzinei de Aviație din Irkutsk, Andrei Soinov, descrie interiorul aeronavei ca având „dimensiuni confortabile pentru pasageri”.

Eforturile Rusiei de a-și construi propria flotă comercială au stagnat, pe măsură ce companiile întâmpină dificultăți în a înlocui componentele și aeronavele occidentale, al căror acces a fost blocat de sancțiunile impuse din cauza războiului din Ucraina.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat presei că următoarea etapă a deplasării lui Putin va fi la Omsk, oraș situat la aproximativ 2.000 de kilometri, spre vest, pentru un eveniment oficial alături de autoritățile din Kazahstan.