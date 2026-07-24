Zelenski spune că dronele ucrainene vor putea lovi curând Kamceatka și Sahalin. Ucraina va avea drone cu rază de până la 10.000 km

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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu acordat bloggeriței americane Laura Loomer, o susținătoare a lui Donald Trump, că raza de acțiune a dronelor ucrainene va crește anul viitor de la 3.000 la 10.000 de kilometri, relatează The Moscow Times.

„Avem drone cu o rază de peste 3.000 de kilometri. Anul acesta vom avea unele care pot parcurge 4.000 de kilometri, iar anul viitor între 5.000 și 10.000 de kilometri”, a spus el.

După ce Ucraina va dispune de drone cu o rază de acțiune de până la 10.000 de kilometri, forțele armate ucrainene vor putea lovi ținte de pe întreg teritoriul Rusiei, inclusiv din Magadan, Ciukotka, Kamceatka și Sahalin.

Potrivit lui Zelenski, programul ucrainean pentru dezvoltarea dronelor cu rază lungă de acțiune intră într-o nouă etapă, iar Ucraina le transmite deja Statelor Unite experiența sa unică de luptă în folosirea dronelor maritime, aeriene și cu rază lungă de acțiune.

Președintele ucrainean a adăugat că Ucraina și SUA intenționează să înceapă producția comună de drone, în cadrul unui proiect care prevede construirea unei fabrici în Statele Unite. Documentul privind acordul este aproape finalizat, a precizat Zelenski.

Atacuri tot mai dese în profunzimea teritoriului rus

În martie 2025, Zelenski a anunțat pentru prima dată în mod oficial testarea cu succes a unei drone cu o rază de acțiune de 3.000 de kilometri.

Pe 6 iulie anul acesta, dronele au lovit rafinăria din Omsk, cea mai mare din Rusia, aflată la aproximativ 2.500 de kilometri de locul lansării.

„Am distrus complet însăși ideea Rusiei că ar dispune de o zonă strategică sigură în adâncul teritoriului său. Multă vreme, Rusia a considerat că vastitatea teritoriului său reprezintă un avantaj, deoarece îi oferea un spațiu îndepărtat în care putea amplasa în siguranță producția militară, depozita echipamente și păstra tot ceea ce îi permite să poarte războiul, având convingerea că nimeni nu poate ajunge acolo. Noi am reușit”, a declarat Zelenski pe 7 iulie, la summitul NATO de la Ankara.

El a precizat că atacurile cu rază lungă de acțiune ar trebui să grăbească obținerea păcii, prin creșterea costurilor războiului pentru Rusia.

Pe 10 iulie, Zelenski a semnat un decret privind înființarea, în cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei, a unui comandament special pentru operațiunile cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei.

Potrivit președintelui ucrainean, acest comandament trebuie să reunească toate resursele disponibile pentru a reduce și mai mult potențialul militar al Rusiei.