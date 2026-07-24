Un reputat doctor și manager de spital îi răspunde lui Bolojan: „Tabelele sunt revoltătoare. Vom fi martorii unei tragedii absolute”

Protest al sindicaliștilor SANITAS, iunie 2026. Federația a anunțat că nu participă la discuțiile convocate de Dragoș Pîslaru. Foto: Hepta

Doctorul Dorel Săndesc, managerul Spitalului Județean Timișoara, a declarat vineri, la Antena 3 CNN, că proiectul legii salarizării unitare este „revoltător” pentru personalul medical, îi dezavantajează pe cei care fac munca cea mai grea, va provoca un exod al medicilor și anulează orice progres pentru reformele necesare în sănătate.

„Dacă acest proces nu se oprește, nu se reversează, vom fi martorii unei tragedii absolute prin părăsirea unui popor bolnav și a unei țări bolnave de către salvatori”, a declarat Dorel Săndescu, care este și președintele Comisiei ATI din Ministerul Sănătății și prorector la Universitatea de Medicină din Timișoara.

„Deșertificarea va continua, va aduce suferință și va aduce moarte”

Reputatul doctor a spus că dezastrul pe care proiectul legii salarizării unitare l-a declanșat în sistemul de sănătate se va răsfrânge asupra tuturor românilor, care se vor trezi fără medici care să îi trateze.

„Suntem într-o situație de dezastru și nu este o situație de dezastru legată de sistemul sanitar doar. E o situație gravă care e de natură să afecteze poporul român, pentru că sistemul sanitar asigură serviciile necesare pentru tratarea bolilor, a suferințelor, pentru salvarea de vieți omenești.

(...) Deșertificarea va continua. Deja noi avem probleme. Eu cu colegii mei de câțiva ani, mergem cu caravane în multiple zone izolate unde nu au acces (la servicii medicale n.red). Aceasta (lipsa de acces n.red) va continua, va aduce suferință și va aduce moarte, iar personalul medical nu că nu se mai întoarce acasă, va pleca în masă”, a spus Săndesc.

Managerul Spitalului Județean din Timișoara a declarat că proiectul pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii anulează toate discuțiile care au avut loc în ultimii ani între profesioniști din domeniu, sindicate și Ministerul Sănătății pentru o reformă reală, bazată pe indici de performanță.

„Este foarte păcat pentru că în ultimii ani trebuie să spunem că a fost o perioadă bună, o perioadă în care numai cei cu deficiențe de vedere grave nu au văzut că s-au derulat proiecte majore de modernizare a sistemului sanitar, de construire de noi spitalele, au avut loc inițiative importante de reformă reală, de eficientizare a sistemului sanitar, care e necesară, de la clasificare a spitalelor, crearea acelei categorii de spitale strategice, la normarea activității, nu pe număr de paturi, ci pe activitate, fără să inventăm nimic.

Și aceste discuții au fost foarte avansate la Ministerul Sănătății, înainte de această criză. La plata pe performanță, da, s-a lucrat la reforme reale, la noi programe de sănătate și așa mai departe. (...) Și acum, dintr-o dată, într-o perioadă scurtă de timp, totul se prăbușește, totul se prăbușește și nu vorbim numai de niște tabele aici, de niște indicatori, de niște cifre”, a spus Săndesc.

Medicul a declarat că în ultimii ani, încurajați de reformele din sănătate, mulți medici români, care lucrau în spitale din Irlanda, Marea Britanie, Franța, s-au întors în România. El a dat exemplu medici ginecologi cu specializări în tratarea cancerului, anesteziști, medici specializați pe ATI, profesori de neurochirurgie și un expert în neuro-radiologie.

„Toate acestea au creat o senzație de încredere pentru personalul medical și un efect extraordinar pe care l-am constatat în acești ani a fost apariția unui curent de reîntoarcere a medicilor români din străinătate acasă și avem exemple”, a spus Săndesc.

Managerul de spital a adăugat că „tabelele sunt revoltătoare”, iar generalizarea nu va duce decât la amplificarea tendinței de blamare a medicilor. Dorel Săndesc a adăugat că proiectul legii salarizării îi defavorizează tocmai pe medicii care muncesc cel mai mult, un lucru „specific mai degrabă regimurilor comunistoide”

„Da, ele însele sunt revoltătoare, pentru că, așa cum spuneam, a existat o inițiativă de lege care s-a discutat temeinic cu partenerii sociali, cu sindicate, cu societăți profesionale și toți am constatat că ea era făcută logic și adecvat.

Dintr-o dată ni se pune în față această lege care anulează tot ce s-a discutat și care defavorizează în mod clar personalul medical în general și cel mai grav, nivelează cumva veniturile, defavorizând cel mai mult pe cei care au activitatea cea mai complexă, cea mai grea.

Ori acest lucru este specific mai degrabă regimurilor comunistoide decât regimurilor liberale, democratice, unde performanța, capacitatea și dificultatea sunt întotdeauna apreciate.

Este frustrant bineînțeles, dar este revoltător, cu atât mai mult cu cât, așa cum v-am spus, în ultimii ani recenți s-a lucrat serios, temeinic, la Ministerul Sănătății, cu partenerii profesionali pentru a face o reformă reală prin care cu adevărat să raționalizăm utilizarea fondurilor, să recompensăm performanța și să evităm plata, de care a vorbit și premierul, unor spitale care nu prea tratează pacienți. Dar nu putem generaliza acest lucru. Este foarte, foarte gravă”, a mai spus medicul.

Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că i s-a solicitat aprobarea deblocării a 26.000 de posturi în sistemul public de Sănătate, iar pentru deblocarea angajărilor „e nevoie de un memorandum care trebuie aprobat de Guvern după o analiză a Ministerului Sănătății”. Prim-ministrul a venit în conferința de presă cu mai multe tabele în care a arătat că multe spitale nu au toate paturile ocupate, ia cheltuielile cu salariile reprezintă cea mai mare proporție din buget.

Doctorul Dorel Săndesc a atras atenția că reforma planificată la Ministerul Sănătății înainte de această lege era una „profundă”, bazată pe criterii de performanță reale, și era aproape de finalizare.

„Reforma este foarte profundă, detaliată și face diferența între diversele categorii de spitale, de servicii medicale și între performanța medicală. Și acest lucru era deja într-un progres semnificativ, era în iminență de finalizare și ar fi adus cu adevărat o reformă, ar fi adus cu adevărat o eficientizare, dar din nou, ni se reproșează mereu acest lucru, că sunt prea mulți bani, ori cifrele arată foarte clar cât de jos suntem în Europa în ceea ce privește procentul din PIB alocat sănătății, care pentru mine și pentru oricine arată importanța reală care se dă acestui sector, nu cea clamată verbal și formal în timpul campaniilor”, a conchis medicul Dorin Săndesc la Antena 3 CNN.

Scandal pe Legea salarizării unitare

Sanitas, cea mai mare federație sindicală din sănătate din România, a anunțat marți că proiectul legii salarizării a fost suspendat de Curtea de Apel București.

Sindicaliștii au contestat proiectul pe motiv că Guvernul Bolojan este demis și nu poate iniția politici publice. Sanitas susține acum că proiectul de lege nu mai poate ajunge în Parlament.

„În opinia noastră anulează practic proiectul, îl declară nelegal, așa că el nu poate fi depus în Parlament în opinia noastră pentru că Parlamentul nu poate primi proiecte de lege care sunt declarate de către instanțele din România ca fiind nelegale. Este în mod evident declarat nelegal de Curtea de Apel București”, a spus președintele Sanitas, Iulian Pope.

În același timp, angajații din Sănătate care au semnalat inechități grave în acest proiect de lege și au declanșat o grevă de avertisment pentru a bloca adoptarea ei.

Legea salarizării unitare, amânată

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că cel mai probabil proiectul legii salarizării unitare va fi dezbătut în Parlament într-o nouă sesiune extraordinară, care va fi convocată în luna august.

În noul proiect al legii salarizării, consultat de Antena 3 CNN, apar mai multe modificări fața de varianta anterioară a Ministerului Muncii.

Printre cele mai importante se numără majorarea sporului pentru fonduri europene de la 20% la 40% pentru aleșii locali și modificarea "diferenței salariale tranzitorii".

De asemenea, majorările pentru demnitari au fost eșalonate până în 2031. În proiect a fost introdus și un spor de până la 15% din salariul de bază pentru personalul din administrația publică locală.

Ministrul Dragoș Pîslaru a anunțat că, după discuțiile cu Comisia Europeană, impactul bugetar a crescut de la 8 miliarde de lei la 12 miliarde de lei.

Legea ar urma să intre în vigoare mai repede, de la data de 1 decembrie 2026.