Legea salarizării, discutată la Cotroceni. Liderii partidelor au fost chemați de Nicușor Dan. Pîslaru prezintă grilele negociate cu CE

Guvernul nu are puteri depline și nu poate adopta ordonanțe de urgențe sau iniția legi, așadar proiectul trebuie adoptat de Parlament. Foto: Inquam Photos / George Călin

La Palatul Cotroceni au loc vineri negocieri pe proiectul Legii salarizării unitare. Discuția va fi coordonată de consilierul prezidențial Radu Burnete și vor participa ministrul interimar al Muncii Dragoș Pîslaru și lideri din PSD, PNL și USR.

Întâlnirea de la Palatul Cotroceni începe la ora 12:00. La discuții vor participa:

Florin Manole (PSD)

Cristina Pocora (PNL)

Raluca Turcan (PNL)

Violeta Alexandru (USR)

Silvia Dinică (USR)

Cristian Seidler (USR)

De asemenea, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, este așteptat să prezinte noile grile de salarizare, care au fost negociate cu Comisia Europeană.

Președintele Nicușor Dan anunțase anterior că „va urmări” dacă este necesară medierea sa pentru a ajunge la un consens pe această Lege.

România are termen până la data de 31 august 2026 să îndeplinească jaloanele din PNRR pentru a încasa 4,5 miliarde de euro. De Legea salarizării unitare depind 770 de milioane de euro.

Cum Guvernul nu are puteri depline și nu poate adopta ordonanțe de urgențe sau iniția legi, proiectul trebuie adoptat de Parlament. Proiectul nu a fost depus deocamdată la registratura Parlamentului.

Atât social-democrații cât și liderii sindicatelor spun că nu au văzut forma actuală a legii, care este încă în lucru la Ministerul Muncii.

Nicușor Dan: „Partidele sunt gata să stea la masă”

La începutul săptămânii, Președintele Nicușor Dan declara că, în opinia sa, „mai sunt șanse” ca acest proiect de lege să fie adoptat la timp.

„Tot ce am spus la momentul acela a fost că partidele sunt gata să stea la masă, dar nu am spus niciodată că au agreat cifrele. Cifrele au apărut abia acum 2-3 zile.

După cum știți, ministrul interimar al Muncii este domnul Pîslaru și, din informațiile mele, propunerea Legii salarizării a ajuns la PSD ieri, luni. Era de așteptat ca partidele să aibă viziuni diferite cu privire la această lege.

Este clar că este o lege foarte complicată. Eu cred că mai sunt șanse, da, să fie adoptată la timp”, a spus Nicușor Dan.

La rândul său, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat, de asemenea, convocarea unor sesiuni parlamentare extraordinare la jumătatea lunii, pentru dezbaterea și votarea a „șase proiecte principale și încă trei proiecte secundare”, pentru a putea absorbi banii din PNRR aferenți fiecăruia.

Ilie Bolojan a mai precizat că parlamentarii vor putea vota online proiectele de Legi în cazul sesiunii extraordinare.

Sindicatele, revoltate de Legea salarizării

Sindicatele sunt extrem de nemulțumite de proiectul Legii salarizării. De când a fost publicată varianta inițială până în prezent au avut loc mai multe discuții între reprezentanții sindicatelor și Ministerul Muncii, Ilie Bolojan și alți lideri ai partidelor politice.

Joi, liderii sindicatelor au fost, din nou, la sediul PNL și au discutat cu premierul interimar. Astăzi vor sta de vorbă și cu liderii USR.

„M-am săturat de PNRR, m-am săturat de cifre, m-am săturat de deficit Ei sunt acolo să legifereze, să facă legi pentru noi, pentru cei care i-am votat să fie în Parlament. Despre asta trebuie să fie vorba în ceea ce înseamnă puterea legislativă a unui stat normal la cap”, a spus la Antena 3 CNN președintele Sanitas, Iulian Pope.

Federația Sanitas a anunțat că peste 540 de spitale din toate județele țării se vor alătura grevei de avertisment din sănătate, programată luni, 20 iulie.

De asemenea, Blocul Național Sindical cere retragerea imediată a proiectului Legii salarizării în sectorul public, pe care îl consideră „profund viciat conceptual”, elaborat netransparent și incapabil să asigure echitate, predictibilitate și sustenabilitate în sistemul de salarizare.

De asemenea, sindicatele au avertizat Guvernul să nu elimine norma de hrană pentru polițiști „sub pretextul unei false reforme salariale” pentru că ar reprezenta o „vulnerabilizare directă” a siguranței naționale.

Încă de când a fost pusă în transparență varianta inițială, proiectul Legii salarizării unitare a provocat un val de proteste în aproape toate sectoarele administrației publice.

PSD amenință că nu va vota Legea

PSD a afirmat, într-un comunicat de presă, că partidul nu va vota o lege care „ar putea aduce mai multă inechitate în societate”.

„Nu vom vota o Lege a salarizării, croită după viziunea politică îngustă a actualului premier demis, care, în loc să rezolve dezechilibrul din sistemul bugetar, ar putea aduce mai multă inechitate în societatea românească”, a transmis PSD.

Președintele PSD a declarat că „nimeni nu e de acord cu această lege”.

„În acest moment, ca urmare a discuțiilor pe care le-am avut chiar aici, în această sală, cu sindicatele și cu patronatele, vreau să vă spun că, pe un draft pe care l-a prezentat ministrul Pîslaru – lege pe care nu o avem în acest moment –, nu e nimeni de acord cu această lege.

Și mie îmi cer Mureșan și cu Muraru și cu toți ăștia de la ei să votez ceva ce nu există depus în mod oficial și care nemulțumește pe toată lumea. Pe medici, pe profesori...și ați văzut, nu există categorie care să fie mulțumită în acest moment. Și să votez pe repede-înainte, fără dezbatere, fără nimic, așa îmi cere arcul guvernamental PNL-USR”, a declarat și Sorin Grindeanu, liderul PSD.

Legea salarizării unitare ar trebui să intre în vigoare de la data de 1 ianuarie 2027. În prima variantă publicată de Guvern, proiectul prevedea că raportul dintre cel mai mic salariu de bază şi cel mai mare salariu de bază în sectorul bugetar va fi de 1 la 8, iar cuantumul valorii de referinţă pentru anul 2027 era de 4.100 lei.