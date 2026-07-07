Angajații din sănătate și asistență socială vor intra în grevă generală: SANITAS tocmai a adoptat decizia și a anunțat calendarul

Protest SANITAS în București, pe 3 iunie 2026. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Consiliul Naţional al Federaţiei SANITAS, întrunit marţi în sesiune extraordinară, a adoptat o hotărâre privind declanşarea grevei generale împotriva politicilor economice şi sociale ale Guvernului, la nivelul întregului sector de negociere colectivă „Sănătate” şi în cadrul tuturor unităţilor sanitare din acest sector.

Astfel, pe 20 august, în intervalul orar 9:00 - 11:00 va avea loc o grevă de avertisment, iar pe 28 august se va declanşa greva generală.

Pentru organizarea şi coordonarea acţiunii, Consiliul Naţional a înfiinţat Comitetul Naţional de Grevă, cu structuri la nivel central, judeţean şi local, mandatate să pună în aplicare hotărârea la nivelul fiecărei unităţi sanitare.

SANITAS reclamă efectele grave asupra veniturilor şi drepturilor personalului din sănătate şi asistenţă socială, generate de:

* Ordonanţa de Urgenţă nr. 7/2026, care a exceptat de la reducerea cheltuielilor de personal doar o parte dintre unităţile sanitare publice;

* Ordonanţa de Urgenţă nr. 36/2025, care a redus sporurile pentru condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare şi zilele de concediu suplimentar;

* Legea nr. 141/2025, care a restricţionat acordarea indemnizaţiei de hrană şi a voucherelor de vacanţă în funcţie de nivelul salariului net;

* Proiectul Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, considerat profund inechitabil pentru personalul bugetar sanitar, elaborat cu încălcarea procedurii de dialog social;

* Politica publică a Guvernului implementată prin Planul Bugetar-Structural pe Termen Mediu (PBSTM) 2025-2031.

Care sunt revendicările

SANITAS solicită

restabilirea drepturilor salariale prevăzute de Contractul Colectiv de Muncă nr. 1480/11.09.2023, afectate de OUG nr. 7/2026;

anularea reducerii sporurilor şi a zilelor de concediu suplimentar impuse prin OUG nr. 36/2025;

acces nediscriminatoriu la indemnizaţia de hrană şi la voucherele de vacanţă, indiferent de plafonarea introdusă prin Legea nr. 141/2025;

iar în privinţa proiectului legii salarizării - reluarea dialogului real, stabilirea unor coeficienţi de salarizare corespunzători pentru personalul din sănătate şi asistenţă socială, menţinerea sporului de tură la 15%, menţinerea sporului de 100% pentru muncă în weekend şi sărbători legale, reintroducerea sporului pentru condiţii de muncă, includerea personalului TESA în aceeaşi anexă de salarizare, alinierea salariilor din asistenţa socială la nivelul sectorului sanitar neclinic.

„Această decizie este consecinţa directă a lipsei de răspuns şi de dialog din partea Guvernului şi avertizează asupra consecinţelor pe care continuarea acestor politici le va avea asupra sistemului sanitar şi asupra celor aproape 100.000 de membri ai Federaţiei”, afirmă reprezentanţii SANITAS.