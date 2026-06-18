Medicii și asistenții amenință cu prima grevă generală din ultimii 20 de ani. Hotărârea depinde de o decizie de astăzi a instanței

1 minut de citit Publicat la 09:55 18 Iun 2026 Modificat la 09:55 18 Iun 2026

Medicii și asistenții amenință cu prima grevă generală din ultimii 20 de ani.Foto: Sanitas/Facebook

Angajații din sănătate ar putea declanșa în câteva zile prima grevă generală din ultimele două decenii. Sindicaliștii așteaptă joi o decizie a instanței în procesul în care au cerut suspendarea proiectului salarizării unitare. Decizia instanţei ar putea cântări decisiv în hotărârea sindicaliștilor privind declanșarea grevei generale, care ar putea începe în 23 iunie.

Federația Sanitas a contestat în instanță măsurile prevăzute în proiectul noii legi a salarizării.

Joi, 18 iunie, este așteptat un termen în dosarul deschis de sindicaliști, care au cerut, prin ordonanță președințială, suspendarea procedurilor legate de adoptarea proiectului până la soluționarea acțiunii pe fond.

În paralel, există două demersuri în instanță. Primul vizează fondul cauzei. Sindicaliștii susțin că actualul Guvern, aflat în exercițiu, nu ar avea drept de inițiativă legislativă pentru un astfel de proiect și acuză că negocierile au fost doar formale.

Al doilea demers este cererea de ordonanță președințială, prin care se solicită o măsură urgentă, temporară, până la judecarea dosarului principal.

În funcție de decizia instanței de astăzi, sindicaliștii urmează să stabilească dacă declanșează sau nu greva generală.

Organizatie Sindicala Sanitas a notificat guvernul ca procedura prealabila inainte de a declara greva generala. Asta inseamna ca au la dispozitie 10 zile in care ar trenui sa fie chemati la negocieri de catre Ministerul Muncii, în caz contrat pot declansa greva generala in sistemul medical incepand cu 23 iunie.

Greva generala inseamna blocarea activitatii pe o perioada nedeterminată cu asigurarea urgentelor. Bolnavii vor avea de suferit, vor fi amante operatiile, tratamentele, consultatiile care nu reprezinta o urgenta. Ar fi prima greva generala din sistemul medical din ultimii 20 ani

Revendicările angajaților din sănătate:



Majorarea valorii de referință la calculul salariilor la 4.325 lei (salariul minim pe economie, valabil de la 1 iulie 2026);

Coeficienți de salarizare corecți pentru personalul din sănătate și asistență socială;

Menținerea sporului de tură la 15%;

Menținerea sporului pentru activitatea din weekend și zilele de sărbătoare de 100%;

Reluarea negocierilor reale, nu formale, cu federațiile sindicale reprezentative.

