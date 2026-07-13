Comisia Europeană a aprobat renegocierea PNRR. Pîslaru: "Nu poți cere miliarde de euro și să refuzi reformele”

Dragoș Pîslaru a criticat anunțul făcut de Sorin Grindeanu, potrivit căruia PSD nu va vota reformele din PNRR. Foto: Guvernul României

Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat luni aprobarea de către Comisia Europeană a renegocierii PNRR. El a precizat că urmează ultimul pas: aprobarea formală de către Consiliul Uniunii Europene, pe 7 august.

"După luni de muncă pentru a salva cât mai multe investiții și cât mai mulți bani europeni pentru România, am ajuns în punctul în care totul depinde acum doar de capacitatea României de a livra reformele promise. Și, din păcate, fix aici se rupe filmul".

Dragoș Pîslaru a criticat anunțul făcut de Sorin Grindeanu, potrivit căruia PSD nu va vota reformele din PNRR:

"În timp ce la Bruxelles obținem rezultate fantastice, la București, domnul Sorin Grindeanu anunță că PSD nu va vota legea salarizării și amenință că va sabota și reforma privind integritatea în funcția publică. Nu poți pretinde miliarde de euro de la Uniunea Europeană și, în același timp, să refuzi reformele la care România s-a angajat. Nu poți spune că vrei PNRR, dar să respingi jaloanele din PNRR. Nu poți aplauda banii europeni și să sabotezi condițiile asumate de România pentru a-i primi", a scris Dragoș Pîslaru.

El dă exemplu Legea salarizării unitare, reformă care ar fi fost amânată succesiv și împinsă dintr-o cerere de plată în alta.

"Chiar domnul Grindeanu recunoaște astăzi că jalonul a fost mutat din cererea de plată 3 în cererea de plată 6. Ani de zile reforma nu a fost făcută. Acum, când trebuie în sfârșit livrată, ni se spune din nou: nu votăm".

Acuzațiile făcute de Dragoș Pîslaru

Pîslaru acuză PSD că încearcă să blocheze și reforma privind integritatea în funcția publică:

"Pe integritatea în funcția publică, în loc să discutăm despre cum întărim Agenția Națională de Integritate și cum construim instituții mai puternice și mai credibile, PSD încearcă să mute discuția spre Dominic Fritz și alte cazuri individuale. Este o diversiune. Reforma nu este despre un om, un partid sau un dosar. Este despre capacitatea statului român de a avea reguli clare și instituții eficiente pentru apărarea integrității în funcția publică".

Pîslaru spune că pe reforma urbanismului, România a pierdut ani întregi în blocaje și conflicte privind competențele de emitere a autorizațiilor de construire, inclusiv în disputa dintre administrațiile PSD de sector și Primăria Capitalei. "În loc să modernizăm legislația și să reducem birocrația, interesele politice locale au ținut reforma pe loc".

Pe decarbonizare, din nou, reformele au fost împinse până în ultimul moment, iar România a ajuns să negocieze sub presiunea termenelor-limită și a riscului de a pierde fonduri europene, acuză Pîslaru.

"În toți acești ani, PSD a practicat politica tergiversării, amânând de fiecare dată decizia tocmai de frică să nu își asume ei vreo responsabilitate. Guvernul condus de Ilie Bolojan a împins reformele înainte cu toată puterea, ne-am asumat deciziile dificile și am dovedit că putem avea în Guvern și oameni politici responsabili, care acționează în interesul țării. PNRR nu este al unui partid. Nu este al unui ministru. Nu este al unui guvern.

Este un plan pentru dezvoltarea României: Autostrăzi, spitale, școli, digitalizare, energie, modernizarea administrației și miliarde de euro care schimbă în bine viața românilor.

Așa că fac un apel foarte clar la responsabilitate către PSD: Nu puneți, domnilor de la PSD, viitorul României în pericol pentru agenda voastră politică măruntă. Ani de zile v-ați bătut cu pumnul în piept de grija interesului național. Iată că aveți acum, în sfârșit, șansa să demonstrați cât de mult vă iubiți țara și cât de tare îi respectați pe români".