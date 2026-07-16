Sorin Grindeanu s-a dus la registratura Parlamentului să întrebe dacă s-au depus proiectele din PNRR. Raspunsul: „Nu”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Hepta

Acuzat de PNL că blochează un jalon din PNRR de care depind 770 de milioane de euro, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a propus, în timpul unui interviu pentru Antena 3 CNN, o verificare pe loc: a urcat, împreună cu echipa de filmare, la registratura Parlamentului, ca să afle dacă legea salarizării unitare a fost depusă. Răspunsul funcționarelor de la ghișeu: nu. Nici legea salarizării, nici legea privind competențele Agenției Naționale de Integritate.

Scena de la registratură

„Sărut mâna, vă deranjez cu o întrebare scurtă. S-a depus vreo lege a salarizării?”, a întrebat liderul PSD.

„Nu avem legea salarizării. Nu s-a depus”, a răspuns funcționara.

Liderul PSD a insistat și pe a doua lege: „E o dezbatere publică pe treaba asta și vreau să fim clari și să nu avem nuanțe. Doi: lege privind competențele Agenției Naționale de Integritate”.

„De salarizare știu sigur. La competențe, mă duc să caut”, a spus funcționara.

După o verificare la calculator, răspunsul a fost același: „Nu avem. Nu”.

„Nu avem, nu”, a confirmat funcționara.

„Mă ceartă că nu votez ceva ce nu există în acest moment”

Grindeanu a respins acuzațiile lansate de Ilie Bolojan și Siegfried Mureșan, potrivit cărora PSD ar fi vinovat de întârzierea legii salarizării și de riscul pierderii celor 770 de milioane de euro.

„Câteva precizări. Astea fac diferența între propagandă și minciună și adevăr. Pentru că ceea ce face în acest moment PNL-ul prin reprezentanții săi e propagandă, pe dovezi. Prim-ministrul Nicolae Ciucă a cerut oficial Comisiei Europene ca legea salarizării să fie amânată din tranșa a treia, cum era atunci, pe pachetul al treilea de plată, pe cererea de plată șase, adică ultima. Ciucă a cerut, cu acceptul nostru, pentru că era o lege dificilă și toată lumea a fost de acord. Asta e o precizare. S-a amânat de atunci. Deci asta cu cinci ani, cu poveștile respective, nu e conform cu ceea ce înseamnă realitate” – Sorin Grindeanu, liderul PSD.

Liderul PSD a invocat apoi calendarul asumat de ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru.

„Angajamentul în guvern a fost că la începutul lunii mai va trimite această lege. Suntem în 16 iulie și mă ceartă pe mine diverși domni care habar n-au despre cum sunt conduse lucrurile sau gestionate lucrurile în România. Mă ceartă că nu votez ceva ce nu există în acest moment. Asta este ceva din domeniul incredibilului. Nu au reușit nici pedeliștii, pe vremea lui Băsescu, să întoarcă și să mintă în acest fel cum fac acești domni peneliști de rit nou, așa cum le-am spus” – Sorin Grindeanu, liderul PSD.

„Nici dacă o depun mâine nu o votăm pe repede-înainte”

Grindeanu a avertizat că, și dacă legea ar fi depusă în zilele următoare, PSD nu o va vota fără dezbatere.

„În acest moment, ca urmare a discuțiilor pe care le-am avut chiar aici, în această sală, cu sindicatele și cu patronatele, vreau să vă spun că, pe un draft pe care l-a prezentat ministrul Pîslaru – lege pe care nu o avem în acest moment –, nu e nimeni de acord cu această lege. Și mie îmi cer Mureșan și cu Muraru și cu toți ăștia de la ei să votez ceva ce nu există depus în mod oficial și care nemulțumește pe toată lumea. Pe medici, pe profesori... și ați văzut, nu există categorie care să fie mulțumită în acest moment. Și să votez pe repede-înainte, fără dezbatere, fără nimic, așa îmi cere arcul guvernamental PNL-USR” – Sorin Grindeanu, liderul PSD.

Acuzația de șantaj cu PNRR

Întrebat despre acuzațiile potrivit cărora PSD ar șantaja Guvernul cu banii europeni, Grindeanu a răspuns că „Nu voi vota o lege a salarizării care să nemulțumească pe toată lumea. Dacă va ieși, urmare a dezbaterilor, o lege bună, evident că vom vota. La fel și la celelalte. Nu ne opunem cu nimic. Dar nu pe repede-înainte, nu făcute fără dezbatere, fără a discuta cu sindicatele, fără a discuta cu patronatele să votăm legi care trebuiau trimise din luna mai! Eu atunci am scris Guvernului. La începutul lunii mai am scris Guvernului să trimită pachetul de legi, să avem timp să le dezbatem, să le votăm, să le aprobăm în Parlament și suntem în 16 iulie.

La începutul lunii mai i-am scris domnului ministru Pîslaru să-mi trimită toate legile care țin de acest pachet PNRR, astfel încât să avem timp să le dezbatem, să le aprobăm, să poată să fie promulgate de către președinte, având în vedere că termenul e sfârșit de august și că, normal, sesiunea se termină la sfârșitul lunii iunie. Suntem în 16 iulie. Cel puțin două dintre ele nu sunt depuse, cele mai importante, din punctul meu de vedere”.