Surse: Procurorul Karim Khan de la Curtea Penală Internațională a fost demis, o decizie fără precedent în istoria instituției

Este pentru prima dată în istoria CPI când un procuror-șef este demis. Foto: Getty Images

Adunarea statelor membre ale Curţii Penale Internaţionale (CPI) l-a demis vineri pe procurorul acestei instanţe, Karim Khan, au declarat surse diplomatice pentru agențiile AFP şi Reuters. Decizia fără precedent în istoria instituției a fost aprobată de 82 din cele 125 de ţări reprezentate, după ce Franţa, Norvegia şi Olanda au anunțat public că susţin demiterea acestuia, relatează Agerpres.



Khan, în vârstă de 56 de ani, este acuzat de agresiune sexuală asupra unei subordonate.

El a susținut că este nevinovat și că este victima unui complot al serviciilor de informații israeliene, ca răspuns la emiterea mandatele internaționale de arestare pe numele premierului Benjamin Netanyahu și fostului ministru al Apărării din Israel, Yoav Gallant, pentru crime de război.

Cinci surse din cadrul CPI au declarat anterior pentru The Guardian că anchetatorii au concluzionat că este puțin probabil ca acuzațiile de abuz să facă parte dintr-o operațiune de informații. Una dintre surse a spus că interesele pro-israeliene „ar fi putut exploata povestea, dar nu au creat povestea.”

În mai 2025, el se autosuspendase din funcţie în aşteptarea rezultatului anchetei. În iunie anul acesta, cei 21 de membri ai Biroului Adunării l-au suspendat din nou şi au convocat şedinţa excepţională de vineri, de la sediul ONU din New York, cu precizarea că decizia lor nu este un indiciu privind „rezultatul final” al dosarului.



Procurorul şi alţi 10 oficiali ai CPI au fost sancţionaţi de SUA după ce au deschis o anchetă privind presupuse crime de război comise de Israel în Fâşia Gaza.

În 2024, el a obţinut mandate de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu şi al fostului ministru israelian al apărării Yoav Gallant, precum şi ale unor lideri ai organizaţiei islamiste palestiniene Hamas, ucişi ulterior de israelieni.



După ce CPI a emis un mandat de arestare pentru preşedintele rus Vladimir Putin în 2023, Khan a fost condamnat în contumacie de o instanţă din Rusia în 2025.