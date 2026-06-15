Un bărbat din Botoşani a găsit un proiectil cu încărcătură explozivă, când săpa în grădină. De când era muniţia acolo

Un bărbat din Botoşani a găsit un proiectil cu încărcătură explozivă. Sursa foto: ISU Botoşani

ISU Botoşani a transmis, luni, că un bărbat din localitatea Santa Mare a găsit, când săpa în grădină, un proiectil exploziv, calibru 122 mm, fără mijloc de inițiere, dar cu încărcătură explozivă, rămas neexplodat de pe timpul conflictelor armate. O echipă pirotehnică a verificat muniţia, pe care, ulterior, au transportat-o și depozitat-o în poligonul militar de la Copălău.

"Un proiectil a fost descoperit, astăzi, într-o gospodărie din localitatea Santa Mare. Muniția a fost găsită de proprietar în timp ce săpa în grădină. Acesta a realizat pericolul și a sunat după ajutor.

La fața locului s-a deplasat, în cel mai scurt timp, echipa pirotehnică din cadrul ISU Botoșani. În urma verificărilor efectuate, specialiștii au stabilit că este vorba de un proiectil exploziv, calibru 122 mm, fără mijloc de inițiere, dar cu încărcătură explozivă, rămas neexplodat de pe timpul conflictelor armate.

Muniția a fost ridicată, transportată și depozitată în condiții de siguranță în poligonul militar de la Copălău, urmând să fie distruse", au transmis autorităţile.

Mesajul specialiştilor

"Muniția neexplodată este foarte periculoasă și de aceea oamenii trebuie să știe ce să facă atunci când găsesc obiecte metalice ce seamănă cu proiectile, grenade, bombe, cartușe sau altele asemănătoare.

În primul rând, nu trebuie să le atingă sau să le lovească, indiferent dacă sunt parțial îngropate în pământ sau se află la suprafață. Nu trebuie să le ridice pentru că nu au de unde să știe în ce stadiu se află acestea. Dacă nu sunt siguri ce fel de obiecte sunt, nu trebuie să le taie și nici să le folosească pentru improvizarea unor unelte sau ornamente.

Din curiozitate, unii oameni ar putea fi tentați să demonteze focoasele sau alte elemente componente, iar acest lucru este interzis pentru că o astfel de acțiune poate provoca explozii.

Tot ce trebuie să facă cetățenii este să apeleze numărul de urgență 112 dacă descoperă obiecte metalice cilindrice sau de altă formă ce prezintă suspiciunea că ar fi elemente de muniţie neexplodată", au comunicat specialiştii.