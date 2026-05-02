Aproape 100 de proiectile neexplodate au fost găsite în timpul construcției unui gard dintr-un sat din Iași

1 minut de citit Publicat la 21:41 02 Mai 2026 Modificat la 21:41 02 Mai 2026

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Iași a anunțat, sâmbătă, că au ridicat 92 de proiectile găsite din întâmplare, în timpul construcției unui gard. Potrivit ISU Iași, este vorba de 71 de proiectile perforante trasoare, de calibru 75mm, și 21 de proiectile explozive de același calibru.

„Misiune de succes a echipajului pirotehnic - asanarea unor elemente de muniție în localitatea Holboca. Astăzi, 2 mai 2026, în urma unui apel primit în Dispeceratul integrat ISU – SMURD – SAJ Iași, a fost semnalată descoperirea unor elemente de muniție, ca urmare a unor lucrări de construcții desfășurate în localitatea Holboca, pe strada Câmpului.

Muniția a fost descoperită în urma efectuării unor săpături pentru realizarea unui gard.

La locul solicitării a fost direcționată echipa pirotehnică din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași, formată din 2 subofițeri. Ulterior, pentru eficientizarea intervenției, a fost trimisă în sprijin și o autospecială destinată transportului munițiilor, cu echipajul aferent.

În urma operațiunilor desfășurate, au fost identificate și ridicate în condiții de siguranță:

71 bucăți proiectile perforante trasoare, calibru 75 mm

21 bucăți proiectile explozive, calibru 75 mm

Muniția a fost transportată și depozitată în vederea distrugerii ulterioare, în condiții de maximă siguranță”, a transmis ISU Iași, pe Facebook.

Astfel, specialiștii reamintesc obligațiile cetățenilor și ale autorităților locale, până la sosirea specialiștilor.

„Cetățenii au obligația de a anunța de urgență descoperirea elementelor de muniție la numărul unic 112. Este strict interzisă atingerea, lovirea, mișcarea sau transportul acestora. Zona în care au fost descoperite trebuie marcată și securizată până la sosirea echipajelor specializate.

Autoritățile administrației publice locale au obligația de a sprijini intervenția, de a asigura delimitarea și paza zonei, precum și informarea populației din proximitate. Executanții lucrărilor trebuie să sisteze imediat activitățile în zonă și să respecte indicațiile forțelor de intervenție.

Respectarea acestor măsuri este esențială pentru prevenirea producerii unor evenimente cu consecințe grave asupra vieții și bunurilor. În orice situație de urgență, apelați numărul unic 112, oferind dispecerilor informații clare despre locul și natura evenimentului”, mai transmite ISU Iași.