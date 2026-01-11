O fostă fabrică de bere din Cluj, veche de peste două secole, a fost scoasă la vânzare. La cât e evaluată

Fosta Fabrică de Bere a Turzii a fost construită între anii 1756 și 1814. Sursa foto: sothebysrealty.com

Fosta fabrică de bere din Turda, veche de 212 ani, a fost scoasă la vânzare pentru aproape 3 milioane de euro. Construită în mai multe etape, între 1756 și 1814, clădirea a funcționat, inițial, sub denumirea de "Fabrica de Bere Mendel", iar din anii 1920 a devenit cunoscută drept "Fabrica de Bere Turdeana". "Această fostă fabrică de bere reprezintă un reper rar al patrimoniului industrial transilvănean, o proprietate cu o identitate arhitecturală puternică", au transmis oficialii casei de licitaţii Sotheby’s.

De-a lungul timpului, unitatea s-a numărat printre cele mai renumite fabrici de bere din Transilvania, având un rol esențial în dezvoltarea economică și socială a orașului Turda, potrivit publicaţiei actualdecluj.ro. În perioada sa de maximă activitate, fabrica a oferit locuri de muncă pentru numeroși localnici și a reprezentat un reper important în viața comunității.

Fosta fabrică de bere din Turda a fost scoasă recent la vânzare prin renumita casă Sotheby’s. Proprietatea, listată începând de vineri la prețul de 2,69 milioane de euro, dispune de o suprafață utilă de 8.400 de metri pătrați, este amplasată pe un teren de 4.200 mp și include 30 de camere și zece băi.

Reprezentanţii casei de licitaţii Sotheby’s, care este renumită în întreaga lume, au prezentat fosta fabrică de bere din Turda pe site-ul lor oficial astfel:

"Situată în proximitatea centrului istoric al orașului Turda, această fostă fabrică de bere reprezintă un reper rar al patrimoniului industrial transilvănean, o proprietate cu o identitate arhitecturală puternică și o istorie care traversează mai bine de două secole. Construită între anii 1756 și 1814 și proiectată de arhitectul autodidact János Kövesi, clădirea îmbină funcționalitatea industrială timpurie cu expresii arhitecturale specifice epocii și regiunii.

Cunoscută inițial sub numele de «Fabrica de Bere Mendel», iar, ulterior, din anii 1920, ca «Fabrica de Bere Turdeana», aceasta s-a impus ca una dintre cele mai apreciate unități de producție din Transilvania. La apogeul său, ansamblul industrial era un important angajator local și un punct de referință economic și social pentru oraș.

Astăzi, imobilul își păstrează caracterul arhitectural autentic, cu elemente originale de o valoare rară: zidărie decorativă din cărămidă aparentă, tâmplării din lemn și metal, coș industrial, turn de colț și volume generoase care definesc silueta clădirii. Clasificată ca monument istoric, proprietatea transmite o prezență solidă, cu o expresivitate arhitecturală care inspiră reconversii de calitate.

După încetarea activității industriale în perioada postcomunistă, ansamblul a fost achiziționat de familia Rațiu, cunoscută pentru implicarea sa constantă în inițiative culturale și civice în Turda și județul Cluj.

În prezent, clădirea este complet eliberată de echipamente industriale, oferind un cadru deschis pentru noi interpretări și utilizări. Spațiile interioare, desfășurate pe mai multe niveluri, sunt caracterizate de volume ample, tavane înalte și o compartimentare flexibilă, adaptabilă unor funcțiuni variate.

Fosta zonă industrială de la parter, cu acces direct din stradă, este ideală pentru restaurante, galerii, spații expoziționale sau evenimente. Nivelurile superioare, mai intime și bine luminate natural, pot găzdui birouri, spații creative, studiouri sau un concept de hotel boutique, în timp ce zona de mansardă impresionează prin structura sa aparentă și potențialul său scenografic. Subsolul vast completează ansamblul, fiind potrivit pentru crame, spații de wellness sau depozitare specializată.

Proprietatea este completată de terenuri auxiliare în imediata vecinătate, oferind soluții logistice și de parcare, un avantaj semnificativ pentru orice proiect de anvergură urbană. De-a lungul timpului, clădirea a găzduit deja evenimente culturale, instalații artistice și întâlniri private, demonstrând capacitatea sa de a funcționa ca un spațiu primitor, cu o atmosferă distinctă și o identitate puternică. Chiar și în forma sa actuală, fosta fabrică de bere se afirmă ca un loc cu personalitate, pregătit să fie redefinit ca destinație culturală, socială sau comercială de referință".