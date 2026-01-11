Un cuplu din Marea Britanie, care își renovează casa victoriană, a făcut descoperiri emoţionante în podul casei: "Pe astea le păstrăm"

În podul casei victoriene s-au găsit numeroase obiecte vechi, precum o chitară, două pahare de coniac, o oglindă veche şi o geantă. Sursa colaj foto: captură video TikTok/EndTerraceReno

Un cuplu din Marea Britanie, care se află în plin proces de renovare a casei construită în stil victorian, a făcut descoperiri emoţionante în podul locuinţei, a relatat publicaţia Daily Express. Impresionaţi de ceea ce au găsit după ce au deschis pentru prima dată uşa de la podul reşedinţei lor, Rosie și Ben au făcut publice imagini în care apar obiectele vechi pe care le-au găsit. Ei au mărturisit că vor păstra cele două pahare de coniac, care se numără printre lucrurile descoperite în podul actualei lor reşedinţe, alături de câteva bijuterii, un jurnal şi o chitară.

Rosie și Ben, ambii la începutul vârstei de 20 de ani, au primit cheile de la noua lor casă, construită în stil victorian, la finalul anului trecut. Decişi să facă unele renovări, ei își documentează proiectul pe rețelele sociale, în timp ce muncesc intens în interiorul locuinţei și a-l moderniza.

"Noi am urcat, în sfârșit, în pod și am găsit toate aceste lucruri împrăștiate pe podea", au scris ei într-o postare pe TikTok, unde au publicat o serie de fotografii cu obiectele vechi descoperite. Printre acestea se numără două pahare de coniac, pe care au decis să le păstreze, o chitară, o geantă veche, o oglindă ce pare a fi din anii '80.

"Fiecare fotografie spune o mică poveste. Pe care ați fi păstrat-o?", au mai scris Rosie și Ben în mesajul de pe contul lor oficial de TikTok.

Jurnaliştii de la Daily Express au scris că primul obiect, aflat într-un colț al podului, era un scaun metalic pentru copii, uzat, cu tapițerie din spumă, pe care părea să se fi format mucegai. "O copilărie lăsată în urmă", au mai spus cei doi soţi.

Cuplul din Marea Britanie a găsit în podul casei victoriene, pe care au cumpărat-o luna trecută, un jurnal, care conţinea "bârfe" scrise de o fostă locatară a locuinţei, pe nume Kate.

"Ar trebui să-l citim?", i-au întrebat ei pe urmăritorii lor de pe TikTok.

Rosie și Ben au mai dat peste o chitară acustică veche, însă fără corzi, precum și peste un ceas aniversar de 400 de zile, aflat sub un glob de sticlă – denumit astfel deoarece poate funcționa aproximativ 400 de zile fără a fi întors.

Cuplul a mai descoperit în podul casei construită în stil victorian un ceainic, bucăţi de gresie de baie şi o carte scrisă de Connie Monk.