Comisar european: UE să-și facă o armată de 100.000 de soldați care să înlocuiască trupele SUA și să împiedice înfrângerea Ucrainei

2 minute de citit Publicat la 21:53 11 Ian 2026 Modificat la 21:53 11 Ian 2026

Soldați lituanieni în Germania, la exercițiul Allied Spirit 25, la care au participat militari NATO din mai multe state europene și din SUA. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană ar trebui să ia în considerare crearea unei forţe militare permanente, de aproximativ 100.000 de soldaţi, care ar putea, în timp, să înlocuiască trupele americane staţionate pe continent, spune comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, conform Agerpres.

Vorbind duminică la conferinţa pe teme defensive "Folk och Forsvar", desfăşurată la Salen, în Suedia, Kubilius a subliniat că Europa trebuie să îşi consolideze capacitatea de a se apăra.

Oficialul a invocat contextul geopolitic tot mai tensionat, marcat de războiul din Ucraina, de ameninţarea rusă la adresa Occidentului şi de incertitudinile legate de angajamentul Statelor Unite faţă de securitatea europeană.

"Cum vom înlocui forţa militară americană permanentă de 100.000 de soldaţi, care reprezintă coloana vertebrală a apărării militare în Europa?", a întrebat retoric comisarul european.

El a insistat că această chestiune nu mai poate fi ignorată.

Declaraţiile comisarului european vin în contextul în care preşedintele american, Donald Trump, a reluat ideea unei posibile retrageri sau redislocări a trupelor americane din Europa, pentru a se concentra mai mult pe competiţia strategică cu China.

Totodată, afirmaţiile insistente ale lui Trump privind intenţia de a prelua controlul asupra Groenlandei au amplificat îngrijorările unor lideri europeni şi ai NATO privind fiabilitatea alianţei cu Washingtonul.

Comisar European: Ar fi Statele Unite mai puternice dacă ar avea 50 de armate și 50 de politici militare diferite?

Kubilius, fost prim-ministru al Lituaniei, a criticat lipsa de unitate a statelor membre ale UE în domeniul apărării, afirmând că Europa funcţionează în prezent ca "o colecţie de 27 de 'armate bonsai'", fiecare fiind conturată bine la nivel naţional, dar insuficiente în ansamblu pentru a face faţă marilor ameninţări strategice.

"Lipsa de unitate este problema noastră", a opinat el, adăugând: "Ar fi Statele Unite mai puternice dacă ar avea 50 de armate diferite, 50 de politici de apărare şi 50 de bugete militare separate? Dacă răspunsul este nu, atunci de ce aşteptăm?"

Kubilius a reamintit că ideea unei armate europene nu este nouă, fiind susţinută în urmă cu aproape un deceniu de lideri precum Jean-Claude Juncker, Emmanuel Macron şi Angela Merkel.

Însă până în prezent proiectul a eşuat până acum din cauza reticenţei statelor membre de a ceda controlul asupra propriilor forţe armate.

Comisar European: 70% din cetățenii unor state UE sprijină proiectul armatei comune

În prezent însă, sprijinul public pentru o astfel de iniţiativă este însă în creştere, crede comisarul european.

El a citat date publicate recent de Politico, potrivit cărora aproximativ 70% dintre cetăţenii din Spania, Belgia şi Germania ar prefera ca apărarea să fie asigurată de o armată europeană, faţă de doar 10% care ar opta pentru armate naţionale şi 12% pentru NATO.

Kubilius a pledat pentru crearea unui "Consiliu de Securitate European", format din 10-12 state-cheie, cu eventuala participare a Regatului Unit, care să permită luarea rapidă a deciziilor în materie de apărare.

O prioritate a acestui organism ar fi, în opinia sa, schimbarea dinamicii războiului din Ucraina, pentru a evita o înfrângere a Kievului.