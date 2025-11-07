Trump, întrebat de retragerea brigăzii de la Kogălniceanu: „Îmi plac mult românii, sunt un popor grozav. Doar mai mutăm niște trupe”

1 minut de citit Publicat la 20:18 07 Noi 2025 Modificat la 20:28 07 Noi 2025

Donald Trump a fost întrebat despre trupele din România în timpul unei discuții, la Casa Albă, cu premierul ungar, Viktor Orban. Foto: Profimedia Images

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, a sosit la Washington, unde discută cu Donald Trump – principalele teme de discuție sunt războiul din Ucraina și derogarea pe care premierul ungar o dorește de la SUA pentru a putea cumpăra în continuare petrol rusesc. În cadrul întâlnirii, Donald Trump și Pete Hegseth au discutat și despre România și despre retragerea unei brigăzi a armatei SUA de la baza Kogălniceanu. Trump spune că „relația cu România este foarte bună” și că „îi plac românii”, în timp ce Pete Hegseth a precizat că a făcut schimbările de trupe în România cu acordul Casei Albe și că mișcarea reprezintă doar „o rotație a trupelor în Europa”.

Donald Trump a făcut aceste precizări după ce i-a fost adresată o întrebare pe tema retragerii trupelor americane din România.

Reporter: Ați spus că nu veți retrage trupe din Europa, dar acum Pentagonul a anunțat că va retrage un număr semnificativ de trupe din România – ce s-a întâmplat, v-a ignorat Pentagonul sau v-ați răzgândit?

Donald Trump: Nu, Pentagonul nu ignoră nimic din ce spun. Mai facem schimbări, în total e același număr, doar că mai mutăm oameni, mie îmi plac mult românii, cred că sunt un popor grozav. Pete, dacă ai putea tu să spui ceva?

Pete Hegseth: Nimic din ce am făcut nu a fost necoordonat cu Casa Albă, totul face parte din perspectiva pe care o avem față de Europa și vor rămâne trupe în România, va fi doar o schimbare în felul în care facem rotația.

Donald Trump: Relația cu România e foarte bună, așa-i?

Pete Hegseth: Foarte bună și noi am coordonat asta cu secretarul general Rutte, cu aliații noștri, toată lumea a fost anunțată și totul a fost bine.

Donald Trump: Relația cu România e foarte bună, relația cu Europa e foarte bună. Nu sunt de acord cu ce face Europa în ce privește imigrația dar sunt de acord cu ei pe multe alte subiecte, tocmai am semnat cel mai bun acord comercial semnat vreodată – 950 miliarde de dolari și am reușit să-l obținem datorită tarifelor și e un acord foarte bun. Înainte eram tratați rău.