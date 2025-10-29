Pentagonul anunță oficial retragerea unor trupe din România: „E un semn pozitiv al creșterii capacității și responsabilității europene”

Foto: Getty Images

Administrația Trump a făcut oficial anunțul retragerii trupelor americane din România. Conform unui comunicat al Pentagonului, administrația americană anunță că „își schimbă postura forțelor armate în Europa”.

„Ca parte a procesului deliberat al secretarului Războiului (secretatul Apărării – n. red.) pentru a asigura o postură echilibrată a aramtei Statelor Unite, Brigada Infanterie A Doua a Diviziei Aeropurtate a 101-a, va fi redesfășurată, după program, înapoi la baza din Kentucky, fără înlocuitor.

Aceasta nu este o retragere americană din Europa sau un semnal al unui angajament mai redus față de NATO sau de articolul 5. Mai degrabă, acesta este un semn pozitiv că Europa și-a crescut capacitatea și și-a asumat mai mult responsabilitatea. Aliații noștri NATO respectă apelul președintelui Trump de a-și asuma responsabilitatea apărării convenționale a Europei. Această ajustare la postura armatei SUA nu va schimba mediul securitar din Europa.

Statele Unite mențin o prezență robustă în Teatrul European de operațiuni și mențin capacitatea de a desfășura forțe și capacități pentru a atinge obiective acolo și pentru a susține prioritățile SUA, inclusiv angajamentul președintelui Trump de a-i proteja pe aliații NATO”, se arată în mesajul transmis de Pentagon.

Ministrul Moșteanu confirmase informația de dimineață

România și țările aliate din NATO au fost informate de decizia Statelor Unite privind „redimensionarea” prezenței americane din Europa, a informat Ministerul Apărării, miercuri dimineanță. Ministrul Apărării a susținut, ulterior, o conferință de presă în care a informat cu privire la decizie și a clarificat despre ce este vorba.

„România și aliații au fost informați de decizia SUA privind redimensionarea trupelor începând de luni, marți, am fost informați la nivel oficial. Această reevaluare a posturii face parte dintr-o strategie mai largă a SUA. Propunerea e în Congres, mesajele au fost trimise de-a lungul ultimelor luni public, chiar și cum două săptămâni la nivelul NATO, în momentul în care am avut întâlnirea la Bruxelles.

Pete Hegseth a tansmis că acum că și-au consolidat europenii poziția și au agreat că vor da mai multă atenție propriei apărări, SUA se vor uita mai mult spre indo-pacific. Nu se vorbește de retragerea forțelor americane ci de sistarea rotirii unei brigăzi cu elemente în mai multe state NATO.

Vor rămâne în continuare aproximativ 1000 de soldați americani în România, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând o continuare a angajamentului SUA pentru securitatea regională

Capacitățile strategice din România rămân neschimbate, sistemul de apărarea antirachetă de la Deveselu își menține integral funcționalitatea, baza aeriană de la Câmpia Turzii continuă să fie un punct esențial pentru operațiuni aeriene și colaborare aliată. Baza Mihail Kogălniceanu continuă să fie dezvoltată, în continuare steagul american se va afla în toate aceste trei punct. La Kogălniceanu rămâne un grup de luptă aerian așa cum era și înainte de războiul din Ucraina

Cooperarea între România și SUA e consistentă, în continuă dezvoltare, de la rotații, noi forțe și capacități, SUA rămân principalul furnizor de tehnică militară pentru România, asta va continua. Am primit recent din partea partenerilor americani un sistem de avansat de protecție aeriană care va spori capacitatea de luptă anti-drone.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a ținut miercuri dimineață o conferință de presă în care a spus că „nu se vorbește despre o retragere a forțelor americane, ci de sistarea rotirii unei brigăzi care deținea elemente în mai multe state NATO: Ungaria, Slovacia, Bulgaria, România”, a declarat ministrul.