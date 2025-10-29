Moșteanu, despre decizia SUA privind soldații americani din România: Nu e vorba de o retragere, ci despre sistarea rotirii unei brigăzi

Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării Naționale. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, face declarații în acest moment pe tema anunțului retragerii militarilor americani din România, făcut de administrația Trump recent. Ministrul spune că în România vor rămâne aproximativ 1.000 de soldați.

„România și aliații au fost informați de decizia SUA privind redimensionarea trupelor începând de luni, marți, am fost informați la nivel oficial. Această reevaluare a posturii face parte dintr-o strategie mai largă a SUA. Propunerea e în Congres, mesajele au fost trimise de-a lungul ultimelor luni public, chiar și cum două săptămâni la nivelul NATO, în momentul în care am avut întâlnirea la Bruxelles.

Pete Hegseth a tansmis că acum că și-au consolidat europenii poziția și au agreat că vor da mai multă atenție propriei apărării, SUA se vor uita mai mult spre indo-pacific. Nu se vorbește de retragerea forțelor americane ci de sistarea rotirii unei brigăzi cu elemente în mai multe state NATO.

Vor rămâne în continuare aproximativ 1000 de soldați americani în România, contribuind la descurajarea oricăror amenințări și reprezentând o continuare a angajamentului SUA pentru securitatea regională

Capacitățile strategice din România rămân neschimbate, sistemul de apărarea antirachetă de la Deveselu își menține integral funcționalitatea, baza aeriană de la Câmpia Turzii continuă să fie un punct esențial pentru operațiuni aeriene și colaborare aliată. Baza Mihail Kogălniceanu continuă să fie dezvoltată, în continuare steagul american se va afla în toate aceste trei punct. La Kogălniceanu rămâne un grup de luptă aerian așa cum era și înainte de războiul din Ucraina

Cooperarea între România și SUA e consistentă, în continuă dezvoltare, de la rotații, noi forțe și capacități, SUA rămân principalul furnizor de tehnică militară pentru România, asta va continua. Am primit recent din partea partenerilor americani un sistem de avansat de protecție aeriană care va spori capacitatea de luptă anti-drone

(...)

Cei 1000 de soldați americani rămân la Câmpia Turzii, la Deveselu și la Mihail Kogălniceanu. Efectivele de la Deveselu și Câmpia Turzii rămân neschimbate. Singura schimbare e la Mihail Kogălniceanu cu brigada rotațională. De altfel, brigada de la Kogălniceanu nu e aici, de o lună a plecat

Urmează să fie integrat în curând în planurile noastre operaționale. Le mulțumesc partenerilor americani pentru contribuția constantă la securitatea Flancului Estic și pentru sprijinul acord în consolidarea capacităților defensive ale României și aliaților pe acest flanc estic.

Parteneriatul nostru Strategic este solid, predictibil, de încredere. Vreau să precizez că armata română e principala forță de apărare a României și trebuie să continuăm investițiile în echipamente și în militari, ei sunt principala garanție pentru securitatea României.

Avem aliați buni, solizi, lucrăm alături de dânșii, ne apărăm împreună cu dânșii, dar fiecare stat își ajustează prioritățile strategice din când în când și e un lucru absolut normal”, spune ministrul Moșteanu.

-știre în curs de actualizare