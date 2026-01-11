Şcoli din 6 judeţe îşi desfăşoară cursurile online, luni, din cauza ninsorilor şi a gerului. Unde a fost suspendată activitatea

În timp ce unii dintre elevii din România vor învăţa luni, online, alţii vor merge la şcoală. Sursa colaj foto: Getty Images

Cursurile din mai multe şcoli vor fi afectate luni, 12 ianuarie, în unele județe din România, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, a anunţat Ministerul Educaţiei duminică seara. Potrivit oficialilor, în şoli din şase judeţe, elevii şi preşcolarii vor rămâne acasă şi vor avea cursuri online, având în vedere că ninsorile şi temperaturile negative vor continua în zilele următoare. În unităţi de învăţământ din Argeș, Olt şi Bistrița-Năsăud s-a decis să se suspende activitatea din aceleaşi motive.

UPDATE 21:37 – Autorităţile din Gorj au transmis că într-o şcoală din localitatea Ţânţăreni s-a intrat în regim online din cauza unei defecțiuni la centrala unităţii de învăţământ. Este vorba despre o singura şcoală în care învață copiii de învăţământ gimnazial și cel primar.

Ştire iniţială: Mai mult de jumătate dintre judeţe, din partea nordică a ţării, se află până marţi, 13 ianuarie, sub cod galben de vreme deosebit de rece, ger, ninsori, intensificări ale vântului.

Conform informaţiilor oferite de inspectoratele școlare județene duminică seara, șase unități de învățământ din județele Argeș, Arad, Dolj, Gorj, Olt și Timiș îşi vor desfășura cursurile exclusiv online în cursul zilei de luni. Măsura îi vizează pe aproape 2.200 de elevi și preșcolari, decizia fiind luată în urma evaluării situației la nivel local.

"Potrivit datelor furnizate de inspectoratele școlare județene în cursul zilei de astăzi (ora de referință: 18.00), din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, luni, 12 ianuarie 2026, cursurile se vor desfășura online în șase unități de învățământ (totalizând aproximativ 2.200 de elevi/preșcolari), câte una în fiecare dintre județele: Argeș, Arad, Dolj, Gorj, Olt și Timiș", a transmis Ministerul Educaţiei și Cercetării din România într-un comunicat.

În alte trei unități de învățământ, din județele Argeș, Bistrița-Năsăud și Olt, activitatea didactică va fi suspendată temporar pentru aproximativ 100 de elevi, urmând ca orele să fie recuperate ulterior. Reprezentanții din educație precizează că situația rămâne una dinamică și poate fi actualizată în funcție de evoluția condițiilor meteo.

"În trei unități de învățământ, totalizând aproximativ 100 de elevi, câte una în fiecare dintre județele Argeș, Bistrița-Năsăud, Olt, activitatea didactică va fi suspendată, urmând ca orele să fie recuperate. Situația este dinamică și va fi actualizată, în funcție de evoluție", s-a mai precizat în document.

Vremea se va încălzi în România abia de joi, 15 ianuarie, au spus meteorologii. Începând de vineri, 16 ianuarie, până luni, 19 ianuarie, valorile termice vor continua să crească de la o zi la alta, iar în unele zone din ţară vor fi ploi. Oficialii de la Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) au mai precizat că, local, va fi ceaţă, trecător asociată cu burniţă sau chiciură.