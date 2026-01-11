ANM a actualizat prognoza meteo. Vor fi temperaturi de minus 19 grade, ninsori, viscol, ceaţă şi ploi. Când începe să se încălzească

ANM a actualizat prognoza meteo până pe 19 ianuarie. Vremea se menţine geroasă, vor fi ninsori, viscol, ceaţă şi ploi. Sursa colaj foto: Getty Images

Vremea va fi deosebit de rece până în jurul datei de 15 ianuarie, cu ger în unele zone ale ţării, ninsori, ceaţă şi depuneri de chiciură, iar temperaturile minime vor coborî până la -19 grade Celsius, potrivit prognozei săptămânale emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), potrivit Agerpres. Începând de joi, mercurul va începe să urce în termometre şi asta pentru că vremea va începe a să se încălzească uşor în majoritatea regiunilor din România. De vineri, 16 ianuarie, până luni, 19 ianuarie, valorile termice vor continua să crească de la o zi la alta, iar în unele zone din ţară vor fi ploi. Meteorologii au mai precizat că, local, va fi ceaţă, trecător asociată cu burniţă sau chiciură.

Conform prognozei speciale pentru Capitală, de luni, 12 ianuarie, temperaturile scad și mai mult, până la minus 13 grade Celsius.

ANM a actualizat prognoza meteo până luni, 19 ianuarie

Astfel, în intervalul 11 ianuarie, ora 20:00 - 12 ianuarie, ora 8:00, vremea va fi deosebit de rece, local geroasă în jumătatea nordică a ţării, în dealurile subcarpatice din sud şi pe arii restrânse în celelalte regiuni. Temperaturile minime vor fi cuprinse în general între -14 şi -6 grade. Cerul va fi mai mult noros în nord-vest şi centru şi temporar noros în restul teritoriului.

Va ninge în Maramureş şi în zona Carpaţilor Orientali, unde se va depune un strat nou de zăpadă de 5 - 8 cm, temporar şi în restul zonei montane, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Crişana şi Banat şi izolat în Muntenia şi nordul Moldovei (strat nou de zăpadă de 1 - 4 cm).

Vântul va sufla slab şi moderat, local şi temporar cu intensificări în sud-vest şi pe litoral, cu viteze în general de 40 - 50 km/h, precum şi la munte (în Carpaţii Orientali şi de Curbură), în special la altitudini mari unde rafalele vor atinge 60 - 80 km/h, viscolind ninsoarea. Izolat se va forma ceaţă cu depunere de chiciură.

În Capitală, în intervalul menţionat, cerul va fi noros în primele ore ale nopţii când va mai ninge slab, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de -7, respectiv -6 grade Celsius, mai scăzută în zona preorăşenească până spre -10 grade.

În intervalul 12 ianuarie, ora 8:00 - 13 ianuarie, ora 8:00, vremea se menţine deosebit de rece, geroasă dimineaţa local în jumătatea nordică a ţării şi izolat în rest, iar noaptea în cea mai mare parte a teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -10 şi 0 grade, iar cele minime între -19 şi -9 grade, local mai ridicate în extremitatea de sud-vest, pe litoral şi în deltă, unde vor fi valori de -7 şi -5 grade. Cerul va fi variabil în regiunile sudice şi sud-estice, în timp ce, în restul zonelor vor fi înnorări.

Temporar va ninge în general slab, ziua local la munte, în nordul şi în centrul ţării, iar noaptea pe alocuri îndeosebi în vest şi nord. În Maramureş şi în nordul Carpaţilor Orientali se va depune un strat nou de zăpadă, în general de 3 - 7 cm. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu unele intensificări în Carpaţii Orientali şi în Carpaţii Meridionali, în special în zona înaltă, unde vor fi rafale de 70 - 80 km/h, viscolind zăpada, iar pe parcursul zilei în vestul şi sudul Olteniei şi izolat în celelalte regiuni, în general cu viteze de 40 - 50 km/h. Pe arii restrânse va fi ceaţă asociată cu depuneri de chiciură.

În Bucureşti, vremea va fi deosebit de rece, geroasă noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -2 grade, iar cea minimă va fi de -13, respectiv -9 grade Celsius.

În intervalul 13 ianuarie, ora 8:00 - 14 ianuarie, ora 8:00, vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineaţa în cea mai mare parte a ţării, iar noaptea în nord şi nord-est şi pe arii restrânse în centru, sud şi est. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -8 şi 2 grade, iar cele minime între -16 şi -4 grade, local mai mari în sud-vest, unde vor fi valori între -3 şi 3 grade Celsius. Cerul va fi mai mult noros în regiunile intracarpatice, unde temporar va ninge şi se va depune strat nou de zăpadă, în general de 2 - 8 cm, iar în Carpaţii Occidentali şi în vestul Carpaţilor Meridionali, local de 10 - 15 cm.

În sud şi est înnorările vor fi temporare, iar ninsori slabe se vor semnala pe arii relativ extinse în Oltenia, local în Muntenia şi pe arii restrânse în Dobrogea şi Moldova. În Banat şi Oltenia, mai ales spre seară şi noaptea, ninsorile se vor transforma pe alocuri în lapoviţă şi ploaie şi vor fi depuneri de polei. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificări în zona montană înaltă, în special a Carpaţilor Meridionali, unde vor fi viteze de 70 - 80 km/h viscolind zăpada. Dimineaţa şi noaptea, pe arii restrânse va fi ceaţă şi chiciură.

În Capitală, vremea va fi în continuare deosebit de rece, geroasă îndeosebi dimineaţa. Cerul va fi temporar noros şi mai ales după-amiaza şi seara va ninge slab. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de -3...-2 grade, iar cea minimă de -9...-7 grade. Spre sfârşitul nopţii vor fi condiţii de ceaţă.

Vremea va fi în continuare deosebit de rece în sud şi est, în intervalul 14 ianuarie, ora 8:00 - 15 ianuarie, ora 8:00, dar se va încălzi în restul ţării. Înnorările vor fi persistente în regiunile intracarpatice, unde local şi temporar vor fi precipitaţii predominant sub formă de ploaie cu depuneri de polei, iar în restul teritoriului cerul va fi variabil.

La munte se vor semnala precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări uşoare la altitudini mari. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -4 şi 7 grade, mai scăzute în nordul Moldovei, spre -9 grade, iar cele minime vor fi cuprinse, în marea lor majoritate, între -10 şi 4 grade. Dimineaţa şi noaptea pe arii restrânse va fi ceaţă asociată cu depunere de chiciură sau fulguială.

În Bucureşti, vremea va fi rece. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de -2 şi 0 grade, iar cea minimă de -6...-3 grade. Dimineaţa şi noaptea vor fi condiţii de ceaţă asociată cu depunere de chiciură.

Prognoza pentru intervalul 15 ianuarie, ora 8:00 - 16 ianuarie, ora 8:00 arată că vremea va continua să se încălzească uşor în majoritatea regiunilor. Cerul va fi temporar noros, iar cu precădere în jumătatea nordică trecător vor fi precipitaţii slabe predominant sub formă de ploaie. La munte vor fi precipitaţii mixte. Izolat vor fi depuneri de polei.

Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu uşoare intensificări la altitudini mari. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -2 şi 9 grade, mai scăzute în nordul Moldovei, spre -5 grade, iar cele minime se vor încadra între -6 şi 3 grade. Dimineaţa şi noaptea pe arii restrânse va fi ceaţă asociată cu depunere de chiciură, fulguială sau burniţă.

Şi în Capitală, valorile termice vor fi în creştere uşoară. Cerul va fi variabil, cu înnorări spre finalul intervalului, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 1 - 2 grade, iar cea minimă de -4...-2 grade.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 16 ianuarie, ora 8:00 - 19 ianuarie, ora 8:00, valorile termice vor continua să crească de la o zi la alta, iar probabilitatea pentru precipitaţii va fi redusă. În zonele joase, local se va semnala ceaţă, trecător asociată cu burniţă sau chiciură.

Valorile termice vor continua să crească de la o zi la alta şi în Bucureşti, iar probabilitatea pentru precipitaţii va fi redusă.