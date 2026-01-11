Mărturiile unui iranian, stabilit în România despre protestele din ţara natală: Oamenii aleg să înfrunte gloanțele pentru libertate

Shayan Baniasadi s-a mutat în România în 1999. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Iranul stă pe un butoi cu pulbere. Pentru prima oară după 47 de ani, oamenii îşi revendică libertatea. Regimul de la Teheran este la un pas să cadă. Iar în timp ce sute de mii de oameni ies în stradă, mulţi alţii încearcă să ia legătura cu cei care sunt în calea gloanţelor. Este şi cazul lui Shayan Baniasadi, un iranian care şi-a părăsit ţara natală pentru România în urmă cu 27 de ani. El a făcut mărturii cutremurătoare în cadrul unui interviu oferit, în exclusivitate, pentru Antena 3 CNN. De mai multe zile încearcă să îşi sune bunica, rămasă în Iran, însă, autorităţile de la Teheran au închis telefonia mobilă şi internetul. Conflictul de anul trecut cu Israelul l-a determinat pe Shayan Baniasadi să facă demersuri pentru a-și aduce părinții în România şi a reuşit.

Shayan Baniasadi locuieşte în România din 1999 şi aproape toate rudele îi sunt acum alături. De la aproape 4.000 de kilometri distanţă, el priveşte spre revoltele istorice din Iran şi este sigur că regimul asupritor are zilele numărate.

"De data aceasta, aparent, oamenii aleg să ia un glonţ pentru libertate şi să plătească cu sânge pentru un Iran prosper şi un Iran liber", a declarat Shayan Baniasadi pentru Antena 3 CNN.

Pe 28 decembrie oamenii au ieşit pentru prima oară pe străzi. De aproape două săptămâni, numărul celor care îşi strigă dorinţa de libertate creşte. Printre ei se numără şi rudele lui Shayan Baniasadi.

"Libertate! Totul pentru libertatea ţării şi a poporului de un regim dictator, care ne-a ţinut ţara ostatică 47 de ani! O ultimă picătură care ar mai putea exista, pentru că viaţa în Iran este intolerabilă în momentul de faţă, nu doar economic, ci şi sanitar, alimentaţie; este un punct în care clasa de mijloc nu există", a mai povestit tânărul iranian stabilit în România în urmă cu 27 de ani.

Acestea sunt principalele ţeluri pentru care iranienii îşi riscă acum viaţa. Pe scurt... un trai decent. Shayan Baniasadi a reuşit după conflictul cu Israelul de anul trecut să îşi aducă părinţii în România. Iar de aici privesc împreună revoltele înăbuşite în sânge din Iran.

Bunica lui Shayan Baniasadi este încă în Teheran. Nu ştie nimic despre ea la izbucnirea protestelor. În cadrul interviului oferit, în exclusivitate, pentru Antena 3 CNN el a încercat să ia din nou legătura telefonic, în condiţiile în care regimul Ali Khamenei a oprit atât internetul, cât şi comunicaţiile prin telefon.

"Îmi voi suna bunica. Este pe speaker, este dat la maximum. După cum auziţi, nu se aude absolut nimic. Nici măcar căsuţă vocală, absolut nimic, zero!", a spus cu multă tristeţe în suflet Shayan Baniasadi.

Cu o familie decimată, dar cu speranţa că ţara în care nu a mai fost de ani buni va ieşi de sub regimul ayatollahului Khamenei, Shayan Baniasadi are un ultim mesaj pentru cei care îl urmăresc:

"În Iran, oamenii sunt împuşcaţi pe străzi. Nu sunt soldaţi, nu sunt criminali, ci sunt tineri, studenţi, muncitori, taţi, mame. Asta se întâmplă chiar acum! Fiecare mişcare curajoasă contează, fiecare voce contează!", a declarat Shayan Baniasadi pentru Antena 3 CNN.