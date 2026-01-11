Protestele din Iran în imagini. Oamenii nu au internet de peste 60 de ore

Proteste în Iran. Foto: Profimedia Images

Protestele din Iran continuă, unde cel puțin 65 de persoane au fost ucise și peste 2.300 au fost arestate. Protestele antiguvernamentale zguduie Iranul de două săptămâni, iar oamenii sunt lăsaţi fără internet de mai bine de 60 de ore.

Administrația Trump ar pregăti planuri preliminare pentru un atac asupra Iranului, păstrând inclusiv opțiunea unor lovituri aeriene la scară largă.

Începute ca o mișcare împotriva condițiilor economice dezastruoase, agravate de inflația scăpată de sub control, protestele s-au transformat într-o mișcare anti-regim și au cuprins zeci de orașe.

Blocada internetului și a comunicațiilor telefonice cu străinătatea, impusă de autorități săptămâna aceasta, este în continuare în vigoare în întreaga țară.